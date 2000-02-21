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Раздел: Культура  
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Слава из «НеАнгелов» сфоткалась в откровенном бикини

Слава из «НеАнгелов» сфоткалась в откровенном бикиниПевица поделилась откровенным фото.

Слава Каминская опубликовала в своем микроблоге пикантное фото. Черно-белый снимок был сделан в ванной, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

На фото Слава в купальнике-бикини позирует лежа в ванной. Звезда принимает соблазнительные позы, а ее тело выглядит очень привлекательно под прозрачной водой.

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Слава из «НеАнгелов» сфоткалась в откровенном бикини
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 Теги: НеАнгелы, бикини

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Сегодня, 14:43 » Автор: Анна Мартынова
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