Раздел: Культура
Слава из «НеАнгелов» сфоткалась в откровенном бикини
Певица поделилась откровенным фото.
Слава Каминская опубликовала в своем микроблоге пикантное фото. Черно-белый снимок был сделан в ванной, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
На фото Слава в купальнике-бикини позирует лежа в ванной. Звезда принимает соблазнительные позы, а ее тело выглядит очень привлекательно под прозрачной водой.
Читайте также: Слава из "НеАнгелов" вышла в свет в откровенном наряде
Слава Каминская опубликовала в своем микроблоге пикантное фото. Черно-белый снимок был сделан в ванной, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
На фото Слава в купальнике-бикини позирует лежа в ванной. Звезда принимает соблазнительные позы, а ее тело выглядит очень привлекательно под прозрачной водой.
Читайте также: Слава из "НеАнгелов" вышла в свет в откровенном наряде
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