Раздел: Культура
Известная актриса отказалась сниматься в продолжении "Чудо-женщины"
Так, Эмма Стоун подтвердила, что сниматься во второй части фильма не будет.
Звезда Голливуда Эмма Стоун отказалась от роли главной злодейки в фильме "Чудо-женщина-2", нового сольника про героиню Лиги
Справедливости Диану Принс.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Популярная голливудская актриса Эмма Стоун отказалась от предложения сыграть злодейку в фантастическом фильме "Чудо-женщина 2". Студия Warner Bros. рассчитывала, что Эмма Стоун сыграет главную злоейку и противницу Дианы Принс Гепардицу.
Гепардица или Гепарда (Cheetah) дебютировала в комиксах DC в 1943 году. За годы существования этого персонажа под маской злодейки оказывались разные персонажи.
Первой Гепардицей была Присцилла Рич, состоятельная, эксцентричная и не уравновешенная дама, страдавшая от комплекса неполноценности и завидовавшая Чудо-Женщине. Нечеловеческими способностями она не обладала. Самой известной Гепардицей была археолог Барбара Минерва, которая нашла в Африке уникальное растение, с помощью которого обрела способность превращаться в получеловека–полугепарда.
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Создатели в очередной раз подтверждили информацию о том, что действие фильма "Чудо-женщина 2" будет происходить в 80-х годах прошлого века, а главной героине предстоит сражаться с советской армией.
Звезда Голливуда Эмма Стоун отказалась от роли главной злодейки в фильме "Чудо-женщина-2", нового сольника про героиню Лиги
Справедливости Диану Принс.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Популярная голливудская актриса Эмма Стоун отказалась от предложения сыграть злодейку в фантастическом фильме "Чудо-женщина 2". Студия Warner Bros. рассчитывала, что Эмма Стоун сыграет главную злоейку и противницу Дианы Принс Гепардицу.
Гепардица или Гепарда (Cheetah) дебютировала в комиксах DC в 1943 году. За годы существования этого персонажа под маской злодейки оказывались разные персонажи.
Первой Гепардицей была Присцилла Рич, состоятельная, эксцентричная и не уравновешенная дама, страдавшая от комплекса неполноценности и завидовавшая Чудо-Женщине. Нечеловеческими способностями она не обладала. Самой известной Гепардицей была археолог Барбара Минерва, которая нашла в Африке уникальное растение, с помощью которого обрела способность превращаться в получеловека–полугепарда.
Читайте также: Звезда сериала «Друзья» призналась, что продолжение сериала сниматься не будет
Создатели в очередной раз подтверждили информацию о том, что действие фильма "Чудо-женщина 2" будет происходить в 80-х годах прошлого века, а главной героине предстоит сражаться с советской армией.
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