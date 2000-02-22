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Раздел: Культура  
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Известная актриса отказалась сниматься в продолжении "Чудо-женщины"

Известная актриса отказалась сниматься в продолжении "Чудо-женщины"Так, Эмма Стоун подтвердила, что сниматься во второй части фильма не будет.

Звезда Голливуда Эмма Стоун отказалась от роли главной злодейки в фильме "Чудо-женщина-2", нового сольника про героиню Лиги
Справедливости Диану Принс.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Популярная голливудская актриса Эмма Стоун отказалась от предложения сыграть злодейку в фантастическом фильме "Чудо-женщина 2". Студия Warner Bros. рассчитывала, что Эмма Стоун сыграет главную злоейку и противницу Дианы Принс Гепардицу.

Гепардица или Гепарда (Cheetah) дебютировала в комиксах DC в 1943 году. За годы существования этого персонажа под маской злодейки оказывались разные персонажи.

Первой Гепардицей была Присцилла Рич, состоятельная, эксцентричная и не уравновешенная дама, страдавшая от комплекса неполноценности и завидовавшая Чудо-Женщине. Нечеловеческими способностями она не обладала. Самой известной Гепардицей была археолог Барбара Минерва, которая нашла в Африке уникальное растение, с помощью которого обрела способность превращаться в получеловека–полугепарда.

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Создатели в очередной раз подтверждили информацию о том, что действие фильма "Чудо-женщина 2" будет происходить в 80-х годах прошлого века, а главной героине предстоит сражаться с советской армией.
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 Теги: Эмма Стоун, Чудо-Женщина, Марвел, фильм, съемки

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Сегодня, 01:39 » Автор: Едгар Букмирза
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