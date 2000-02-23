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Раздел: Культура  
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Известная актриса получила роль в сериале от Fox

Известная актриса получила роль в сериале от Fox Девушка сыграет роль борца с терроризмом.

Кэти Холмс получила главную роль в новом, пока безымянном, сериале телеканала Fox.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Кэти сыграет агента ФБР Хейзел Отис, которая занимается угрозами внутреннего терроризма. Но оказавшаяся преданной огласке ее личная жизнь — роман с генералом – угрожает ее семье и карьере. С ярлыком «любовницы» Отис начинает восстанавливать всё, что почти разрушено.

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Сценарий пилотной серии написали Айли Чекен («Империя», «Рассказ служанки») и Мелисса Скривнер («В поле зрения»), а сама Холмс выступает в качестве исполнительного продюсера проекта.
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 Теги: Кэти Холмс, Фокс, телеканал, ФБР, агент

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Сегодня, 00:49 » Автор: Едгар Букмирза
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