Раздел: Культура
Известная актриса получила роль в сериале от Fox
Девушка сыграет роль борца с терроризмом.
Кэти Холмс получила главную роль в новом, пока безымянном, сериале телеканала Fox.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Кэти сыграет агента ФБР Хейзел Отис, которая занимается угрозами внутреннего терроризма. Но оказавшаяся преданной огласке ее личная жизнь — роман с генералом – угрожает ее семье и карьере. С ярлыком «любовницы» Отис начинает восстанавливать всё, что почти разрушено.
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Сценарий пилотной серии написали Айли Чекен («Империя», «Рассказ служанки») и Мелисса Скривнер («В поле зрения»), а сама Холмс выступает в качестве исполнительного продюсера проекта.
Кэти Холмс получила главную роль в новом, пока безымянном, сериале телеканала Fox.
Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Кэти сыграет агента ФБР Хейзел Отис, которая занимается угрозами внутреннего терроризма. Но оказавшаяся преданной огласке ее личная жизнь — роман с генералом – угрожает ее семье и карьере. С ярлыком «любовницы» Отис начинает восстанавливать всё, что почти разрушено.
Читайте также: Кэтрин Хэйгл сыграет главную роль в сериале "Сомнение"
Сценарий пилотной серии написали Айли Чекен («Империя», «Рассказ служанки») и Мелисса Скривнер («В поле зрения»), а сама Холмс выступает в качестве исполнительного продюсера проекта.
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