Раздел: Культура
Маша Ефросинина похвасталась новым обтягивающим платьем
Поклонники не пожалели приятных слов для привлекательной телеведущей.
В Инстаграме Маша Ефросинина поделилась свежими фото, сделанными накануне в рамках мероприятия. На снимках украинская телеведущая запечатлена в роскошном облегающем платье изумрудного цвета.
Буквально за два часа количество лайков под новыми фотками Ефросининой перевалило за 7,5 тысяч и это неудивительно, ведь инстаграм-публика пришла в восторг от внешнего вида теле-звезды и ее безупречного вкуса, ведь только стильная женщина может выбрать для выхода в свет такое нереально красивое платье.
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Фолловеры Маши отметили, что она выделяется среди своих подруг и обладает естественной красотой, которой другие похвастаться не могут.
В Инстаграме Маша Ефросинина поделилась свежими фото, сделанными накануне в рамках мероприятия. На снимках украинская телеведущая запечатлена в роскошном облегающем платье изумрудного цвета.
Буквально за два часа количество лайков под новыми фотками Ефросининой перевалило за 7,5 тысяч и это неудивительно, ведь инстаграм-публика пришла в восторг от внешнего вида теле-звезды и ее безупречного вкуса, ведь только стильная женщина может выбрать для выхода в свет такое нереально красивое платье.
Читайте также: Эксперты подсчитали, сколько стоит средний "оскароносный" фильм
Фолловеры Маши отметили, что она выделяется среди своих подруг и обладает естественной красотой, которой другие похвастаться не могут.
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