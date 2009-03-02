Маша Ефросинина похвасталась новым обтягивающим платьем

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В Инстаграме Маша Ефросинина поделилась свежими фото, сделанными накануне в рамках мероприятия. На снимках украинская телеведущая запечатлена в роскошном облегающем платье изумрудного цвета.Буквально за два часа количество лайков под новыми фотками Ефросининой перевалило за 7,5 тысяч и это неудивительно, ведь инстаграм-публика пришла в восторг от внешнего вида теле-звезды и ее безупречного вкуса, ведь только стильная женщина может выбрать для выхода в свет такое нереально красивое платье.Фолловеры Маши отметили, что она выделяется среди своих подруг и обладает естественной красотой, которой другие похвастаться не могут.