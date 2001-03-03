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Раздел: Культура  
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Алла Костромичева пробежалась по пляжу в бикини

Алла Костромичева пробежалась по пляжу в бикини Девушка показала бесконечные ножки.

Украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева порадовала поклонников на странице в Instagram новыми фото. Звезда находится на отдыхе в Мексике и делится яркими снимками оттуда. На одном из них Алла бежит по пляжу в бикини цвета хаки от марки Réard Paris, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Алла Костромичева пробежалась по пляжу в бикини


Поклонники модели восторженно прокомментировали фото: "Шикарная", "Я влюбилась в это фото", "Как кукла Барби) Идеальная", "Длинноногая лань", "Какая вы красотка", "Вот это ноги! Просто бесконечные".

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Алла Костромичева – украинская модель, основатель модельного агентства KModels, ведущая реалити-шоу "Супермодель по-украински". Свою карьеру Алла начала на втором курсе, когда училась в Севастопольском университете на медицинском факультете. Девушка не считала эту сферу своим призванием. На втором курсе ей предложили попробовать работу модели и она согласилась.
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 Теги: Алла Костромичева, бикини

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Сегодня, 16:19 » Автор: Анна Мартынова
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