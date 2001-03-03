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"Накачала наркотиками и приставала" - в Голливуде обвиняют известную актрису
На момент инцидента пострадавшему парню было 16 лет.
Популярную актрису Джейми Лунер обвинили в сексуальных домогательствах и наркотической зависимости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Пожаловался на звезду американец Энтони Оливер – мол, она "накачала" его препаратами и склоняла к интиму, а потом еще и сняла весь процесс на камеру. И было это, если верить мужчине, еще в конце 90-х: тогда Энтони исполнилось всего 16 лет. Почему он решил вспомнить об этом сейчас, неизвестно.
По словам Оливера, с Лунер их познакомил его старший брат, в 1998-м актриса устроила вечеринку в собственном доме, напоила парня и дала ему наркотики, а потом повела в спальню, где "сделала ему приятно".
Сейчас он уже не тот робкий паренек и пошел написать заявление в полицию, там на него посмотрели косо – еще бы, описывал события 20-летней давности, доказательств которым не было. Даже маме не хотел рассказывать: она тогда устроилась на руководящую должность и не хотел портить репутацию. В окружении актрисы все обвинения отвергают.
Известно, что Джейми Лунер знают по ролям в сериалах "Саванна", "Район Мелроуз", "Все мои дети", "Чужой в моей постели"," Сверхъестественное"," Настоящая кровь", "Убийство первой степени" и много других.
В начале 2000-х она снялась сразу в четырех фильмах, сделанных специально для женского кабельного канала Lifetime, обладала неплохими способностями телеведущей, поэтому нередко получала приглашения на интересные проекты в прайм-тайм, попробовала себя даже в ситкома.
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Особенно запомнилась публике в образе Лекси Стерлинг, новой злодейки. Но со временем рейтинги шоу из-за большой занятости также начали падать, поэтому она решила остановиться исключительно на кино и порвать с телевидением.
Популярную актрису Джейми Лунер обвинили в сексуальных домогательствах и наркотической зависимости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Пожаловался на звезду американец Энтони Оливер – мол, она "накачала" его препаратами и склоняла к интиму, а потом еще и сняла весь процесс на камеру. И было это, если верить мужчине, еще в конце 90-х: тогда Энтони исполнилось всего 16 лет. Почему он решил вспомнить об этом сейчас, неизвестно.
По словам Оливера, с Лунер их познакомил его старший брат, в 1998-м актриса устроила вечеринку в собственном доме, напоила парня и дала ему наркотики, а потом повела в спальню, где "сделала ему приятно".
Сейчас он уже не тот робкий паренек и пошел написать заявление в полицию, там на него посмотрели косо – еще бы, описывал события 20-летней давности, доказательств которым не было. Даже маме не хотел рассказывать: она тогда устроилась на руководящую должность и не хотел портить репутацию. В окружении актрисы все обвинения отвергают.
Известно, что Джейми Лунер знают по ролям в сериалах "Саванна", "Район Мелроуз", "Все мои дети", "Чужой в моей постели"," Сверхъестественное"," Настоящая кровь", "Убийство первой степени" и много других.
В начале 2000-х она снялась сразу в четырех фильмах, сделанных специально для женского кабельного канала Lifetime, обладала неплохими способностями телеведущей, поэтому нередко получала приглашения на интересные проекты в прайм-тайм, попробовала себя даже в ситкома.
Читайте также: Кайли Дженнер показала, что роды не повлияли на ее фигуру
Особенно запомнилась публике в образе Лекси Стерлинг, новой злодейки. Но со временем рейтинги шоу из-за большой занятости также начали падать, поэтому она решила остановиться исключительно на кино и порвать с телевидением.
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