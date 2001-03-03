Раздел: Культура
Холли Берри показала свое стройное гибкое тело
Известная актриса также рассказала подписчикам, как ей удаётся оставаться в форме.
Холли Берри может похвастаться фигурой, которой позавидуют даже юные красотки. Разумеется, чтобы демонстрировать идеальные формы в бикини, актрисе приходится над ними много часов работать в спортзале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Помимо фитнеса, Холли отдает предпочтение и йоге. В свежем посте в Instagram она рассказала, как проходят ее тренировки, и поделилась своими секретами.
"Для меня быть спортивной — это уметь растягиваться и дышать. Растяжка помогает оставаться моим мышцам гибкими, улучшает мобильность и диапазон движений. А самое главное — помогает избежать травм. Это одна из моих любимых поз в йоге, растягивает позвоночник и ноги. Я даже чувствую, что подрастаю после растяжки", — сообщила Холли.
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В заключение Холли попросила фолловеров поделиться своими фитнес-секретами. Меньше чем за сутки пост актрисы прокомментировали более трех тысяч человек, которые рассказывают о своих тренировках.
Холли Берри может похвастаться фигурой, которой позавидуют даже юные красотки. Разумеется, чтобы демонстрировать идеальные формы в бикини, актрисе приходится над ними много часов работать в спортзале, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Помимо фитнеса, Холли отдает предпочтение и йоге. В свежем посте в Instagram она рассказала, как проходят ее тренировки, и поделилась своими секретами.
"Для меня быть спортивной — это уметь растягиваться и дышать. Растяжка помогает оставаться моим мышцам гибкими, улучшает мобильность и диапазон движений. А самое главное — помогает избежать травм. Это одна из моих любимых поз в йоге, растягивает позвоночник и ноги. Я даже чувствую, что подрастаю после растяжки", — сообщила Холли.
Читайте также: Настя Каменских поделилась снимком с отдыха в Майами
В заключение Холли попросила фолловеров поделиться своими фитнес-секретами. Меньше чем за сутки пост актрисы прокомментировали более трех тысяч человек, которые рассказывают о своих тренировках.
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