» » Модель Белла Хадид поразила новым шикарным образом
Раздел: Культура  
0

Модель Белла Хадид поразила новым шикарным образом

Модель Белла Хадид поразила новым шикарным образомМодель побывала в Париже на модной вечеринке.

Соответствующие фотографии и видео звезда опубликовала на странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.

На модную вечеринку, которая прошла в столице Франции, Белла Хадид надела стильный костюм из коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. Мини-юбка и длинный пиджак с соблазнительным вырезом подчеркнули стройные формы знаменитости.

Шикарный костюм с черно-коричневым принтом Белла Хадид дополнила стильными очками, ярким сумочкой с блестками и черными туфлями на каблуках.

Американцы в Париже, – подписала фотографии Белла Хадид.

Читайте также: Николь Кидман удивила поклонников помолодевшим видом

Поклонники модели с восторгом отреагировали на сообщения, спрашивая, как Белла Хадид может так хорошо выглядеть все время.

Модель Белла Хадид поразила новым шикарным образом


Модель Белла Хадид поразила новым шикарным образом


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Белла Хадид, модель

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:50 » Автор: Татьяна Шедько
     591
     0

Похожие новости по теме

Белла Хадид устроила горячую фотосессию в нижнем белье Белла Хадид устроила горячую фотосессию в нижнем белье

Модель выложила в Instagram свежее фото.

Белла Хадид появилась на публике в странном наряде Белла Хадид появилась на публике в странном наряде

Американская топ-модель удивила всех своим внешним видом.

Белла Хадид щеголяла в прозрачном платье на модной вечеринке Белла Хадид щеголяла в прозрачном платье на модной вечеринке

20-летняя модель подчеркнула все достоинства фигуры.

Белла Хадид засветила белье в Каннах Белла Хадид засветила белье в Каннах

Модель Белла Хадид вместе с другими звездами посетила вечеринку amfAR Gala.

Белла Хадид пришла на свой день рождения без нижнего белья Белла Хадид пришла на свой день рождения без нижнего белья

Для вечеринки Белла Хадид выбрала откровенный наряд.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх