Раздел: Культура
Модель Белла Хадид поразила новым шикарным образом
Модель побывала в Париже на модной вечеринке.
Соответствующие фотографии и видео звезда опубликовала на странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.
На модную вечеринку, которая прошла в столице Франции, Белла Хадид надела стильный костюм из коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. Мини-юбка и длинный пиджак с соблазнительным вырезом подчеркнули стройные формы знаменитости.
Шикарный костюм с черно-коричневым принтом Белла Хадид дополнила стильными очками, ярким сумочкой с блестками и черными туфлями на каблуках.
Американцы в Париже, – подписала фотографии Белла Хадид.
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Поклонники модели с восторгом отреагировали на сообщения, спрашивая, как Белла Хадид может так хорошо выглядеть все время.
Соответствующие фотографии и видео звезда опубликовала на странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.
На модную вечеринку, которая прошла в столице Франции, Белла Хадид надела стильный костюм из коллекции дизайнера Карла Лагерфельда. Мини-юбка и длинный пиджак с соблазнительным вырезом подчеркнули стройные формы знаменитости.
Шикарный костюм с черно-коричневым принтом Белла Хадид дополнила стильными очками, ярким сумочкой с блестками и черными туфлями на каблуках.
Американцы в Париже, – подписала фотографии Белла Хадид.
Читайте также: Николь Кидман удивила поклонников помолодевшим видом
Поклонники модели с восторгом отреагировали на сообщения, спрашивая, как Белла Хадид может так хорошо выглядеть все время.
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