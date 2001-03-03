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Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein, - российские СМИ

Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein, - российские СМИ Фронтмену группы Тиллю Линдеманну 57 лет, он был женат трижды.

Артисты познакомились этим летом на музыкальном фестивале в Баку. В интернете много кадров, где Линдеманн обнимает и целует Лободу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Украинская певица Светлана Лобода ждето второго ребенка от Тилля Линдеманна, фронтмена культовой немецкой группы Rammstein. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на Telegram-канал SUPER.

Портал ссылается на свои источники, которые сообщили, что Лобода находится на седьмом месяце беременности.

Отметим, что о второй беременности певицы СМИ писали еще летом после публикации фотографии в Instagram с едва округлившимся животом.

О близких отношениях Лободы и Линдеманна писали СМИ после фестиваля ЖАРА в Баку, на котором немецкий музыкант активно ухаживал за украинской певицей. На вечеринках они сидели вместе и Тилль, не стесняясь камер, целовал и обнимал украинскую звезду.

Интересно, что в середине февраля Лобода в Instagram выложила видео с молодым Линдеманном, подписав "miss y" (скучаю по тебе).

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Лободе сейчас 35 лет, у нее уже есть дочь - шестилетняя Ева. Тиллю Линдеманну - 57, он трижды был женат и имеет двух взрослых дочерей. Последний его роман с немецкой актрисой Софией Томаллой закончился разрывом.
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 Теги: Светлана Лобода, беременность

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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