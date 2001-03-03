Настя Самбурская выложила в Сеть пикантное фото в бикини

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На своей страничке в Инстаграме Настя Самбурская поделилась свежим фото в бикини, удивив тем самым многочисленных фолловеров.Подписала звезда сериала "Универ" свое фото в купальнике так: "Фото в купальнике? Done!".Буквально за 6 часов после публикации нового откровенного кадра от Настасьи Самбурской почти 180 тысяч инстаграм-пользователей нажали на кнопку "нравится", тем самым продемонстрировали свое восхищение.В комментариях Анастасии написали много комплиментов, вот лишь некоторые из них: "Шикарно!!)) Мышца!", "Красотка! жги, пока молодая!", "Отличные ноги!", "Такие мышцы, красиво!".