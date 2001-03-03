Надя Дорофеева надела пиджак на голое тело

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В Инстаграме Надя Дорофеева поделилась снимком из недавнего фотосета для модного глянца "Cosmopolitan Ukraine". На этой фотке певица запечатлена в белом брючном костюме и модной кепке.Под пиджаком у Нади нет нижнего белья, что сразу же бросилось в глаза ее многочисленным фолловерам.Свой яркий образ солистка группы "Время и Стекло" дополнила блестящей сиреневой помадой.В комментариях Надю одарили комплиментами: "Прекрасно выглядишь!", "Красотка!", "Красавица, я тебя люблю!", "Ты просто няшка)))" и все остальные отзывы в таком же духе.