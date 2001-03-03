Раздел: Культура
Надя Дорофеева надела пиджак на голое тело
Певицу искупали в комплиментах за дерзкий и одновременно стильный образ.
В Инстаграме Надя Дорофеева поделилась снимком из недавнего фотосета для модного глянца "Cosmopolitan Ukraine". На этой фотке певица запечатлена в белом брючном костюме и модной кепке.
Под пиджаком у Нади нет нижнего белья, что сразу же бросилось в глаза ее многочисленным фолловерам.
Свой яркий образ солистка группы "Время и Стекло" дополнила блестящей сиреневой помадой.
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В комментариях Надю одарили комплиментами: "Прекрасно выглядишь!", "Красотка!", "Красавица, я тебя люблю!", "Ты просто няшка)))" и все остальные отзывы в таком же духе.
В Инстаграме Надя Дорофеева поделилась снимком из недавнего фотосета для модного глянца "Cosmopolitan Ukraine". На этой фотке певица запечатлена в белом брючном костюме и модной кепке.
Под пиджаком у Нади нет нижнего белья, что сразу же бросилось в глаза ее многочисленным фолловерам.
Свой яркий образ солистка группы "Время и Стекло" дополнила блестящей сиреневой помадой.
Читайте также: Известный голливудский актер скончался от рака
В комментариях Надю одарили комплиментами: "Прекрасно выглядишь!", "Красотка!", "Красавица, я тебя люблю!", "Ты просто няшка)))" и все остальные отзывы в таком же духе.
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