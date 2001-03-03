» » Ирина Билык наконец-то прояснила свое отношение к российской агрессии
Раздел: Культура  
0

Ирина Билык наконец-то прояснила свое отношение к российской агрессии

Ирина Билык наконец-то прояснила свое отношение к российской агрессии Активисты заблокировали проведение концерта певицы во Львове.

Активисты заявили, что Билык выступала с концертами в Крыму, пересекая границу России с полуостровом, а также посещала юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Во Львове активисты националистических организаций заблокировали Оперный театр и вынудили певицу Ирину Билык публично признать Россию страной-агрессором. Участники акции устроили "коридор позора" перед входом в Оперный театр, где в 19:00 должен был начаться концерт певицы.

Организаторами акции стали представители организаций Сокол, Добровольческое движение ОУН, Сопротивление Романа Шухевича, Дух нации и других. Их главным требованием было признание певицей агрессии России в отношении Украины.

Они заявляли, что Билык выступала с концертами в Крыму, пересекая границу России с полуостровом, а также посещала юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце.

Протестующие держали в руках фото Билык с названиями городов Донбасса, в которых проходили боевые действия, а также разлили перед входом театр свиную кровь и бросили туда две розы. Горожанам, купившим билеты на концерт, не позволяли пройти внутрь.

Позже протестующим удалось пройти в гримерку к певице. Утверждается, что Билык согласилась признать Россию страной-агрессором, а на вопрос, чей Крым, ответила: "Крым должен быть нашим".

Читайте также: Кира Найтли пришла в парижский лес на модный показ

После этого акция была завершена, зрителей начали пускать в зал, и концерт начался.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ирина Билык, Россия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     312
     0

Похожие новости по теме

Во Львове хотят сорвать концерт Ирины Билык Во Львове хотят сорвать концерт Ирины Билык

Певица часто гастролирует по России.

Концерт Сергея Бабкина сорвали еще в одном городе Концерт Сергея Бабкина сорвали еще в одном городе

Выступление артиста не состоится в Тернополе.

Ирину Билык шантажировали перед концертом в Одессе Ирину Билык шантажировали перед концертом в Одессе

За отмену пикета требовали деньги

Ирина Билык с мужем Ирина Билык с мужем "засветилась" на празднике Киркорова

Киркоров в компании друзей громко отметил юбилей

Ирина Билык, вопреки скандалам, будет выступать в Кремле Ирина Билык, вопреки скандалам, будет выступать в Кремле

Ирина Билык сейчас находится в центре внимания из-за недавнего скандала с поездкой в Крым и фотографией с Киркоровым.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх