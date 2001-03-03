Раздел: Культура
Ирина Билык наконец-то прояснила свое отношение к российской агрессии
Активисты заблокировали проведение концерта певицы во Львове.
Активисты заявили, что Билык выступала с концертами в Крыму, пересекая границу России с полуостровом, а также посещала юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Во Львове активисты националистических организаций заблокировали Оперный театр и вынудили певицу Ирину Билык публично признать Россию страной-агрессором. Участники акции устроили "коридор позора" перед входом в Оперный театр, где в 19:00 должен был начаться концерт певицы.
Организаторами акции стали представители организаций Сокол, Добровольческое движение ОУН, Сопротивление Романа Шухевича, Дух нации и других. Их главным требованием было признание певицей агрессии России в отношении Украины.
Они заявляли, что Билык выступала с концертами в Крыму, пересекая границу России с полуостровом, а также посещала юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце.
Протестующие держали в руках фото Билык с названиями городов Донбасса, в которых проходили боевые действия, а также разлили перед входом театр свиную кровь и бросили туда две розы. Горожанам, купившим билеты на концерт, не позволяли пройти внутрь.
Позже протестующим удалось пройти в гримерку к певице. Утверждается, что Билык согласилась признать Россию страной-агрессором, а на вопрос, чей Крым, ответила: "Крым должен быть нашим".
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После этого акция была завершена, зрителей начали пускать в зал, и концерт начался.
Активисты заявили, что Билык выступала с концертами в Крыму, пересекая границу России с полуостровом, а также посещала юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Во Львове активисты националистических организаций заблокировали Оперный театр и вынудили певицу Ирину Билык публично признать Россию страной-агрессором. Участники акции устроили "коридор позора" перед входом в Оперный театр, где в 19:00 должен был начаться концерт певицы.
Организаторами акции стали представители организаций Сокол, Добровольческое движение ОУН, Сопротивление Романа Шухевича, Дух нации и других. Их главным требованием было признание певицей агрессии России в отношении Украины.
Они заявляли, что Билык выступала с концертами в Крыму, пересекая границу России с полуостровом, а также посещала юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце.
Протестующие держали в руках фото Билык с названиями городов Донбасса, в которых проходили боевые действия, а также разлили перед входом театр свиную кровь и бросили туда две розы. Горожанам, купившим билеты на концерт, не позволяли пройти внутрь.
Позже протестующим удалось пройти в гримерку к певице. Утверждается, что Билык согласилась признать Россию страной-агрессором, а на вопрос, чей Крым, ответила: "Крым должен быть нашим".
Читайте также: Кира Найтли пришла в парижский лес на модный показ
После этого акция была завершена, зрителей начали пускать в зал, и концерт начался.
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