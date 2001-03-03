Раздел: Культура
Шварценеггер рассказал о съемках новой части "Терминатора"
Премьера фильма назначена на 26 июля 2019 года.
"Мы приступаем к съемкам "Терминатора-6" в июне, которые завершатся в середине октября. Я с нетерпением жду возвращения к своей роли модели Т-800", — сказал актер, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.
Режиссером нового фильма станет автор "Дэдпула" Тим Миллер, а контролировать работу будет знаменитый Джеймс Кэмерон. К своей роли вернется Линда Хэмилтон, которая, как и в первых двух частях, сыграет Сару Коннор.
Известно, что основные события фильма развернутся в Мексике, а одной из главных героинь станет 18-летняя девушка Дэни Рамос. Больше никакие другие детали сюжета не раскрываются.
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Будущая картина станет продолжением "Терминатора 2: Судный день" и проигнорирует события предыдущих трех частей франшизы. Премьера фильма запланирована на июль 2019 года.
"Мы приступаем к съемкам "Терминатора-6" в июне, которые завершатся в середине октября. Я с нетерпением жду возвращения к своей роли модели Т-800", — сказал актер, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.
Режиссером нового фильма станет автор "Дэдпула" Тим Миллер, а контролировать работу будет знаменитый Джеймс Кэмерон. К своей роли вернется Линда Хэмилтон, которая, как и в первых двух частях, сыграет Сару Коннор.
Известно, что основные события фильма развернутся в Мексике, а одной из главных героинь станет 18-летняя девушка Дэни Рамос. Больше никакие другие детали сюжета не раскрываются.
Читайте также: Ирина Билык наконец-то прояснила свое отношение к российской агрессии
Будущая картина станет продолжением "Терминатора 2: Судный день" и проигнорирует события предыдущих трех частей франшизы. Премьера фильма запланирована на июль 2019 года.
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