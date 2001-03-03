Раздел: Культура
Эмили Ратаковски поделилась вызывающим фото
На новом снимке модель сидит в смелом образе.
Известная своими откровенными снимками модель Эмили Ратаковски решила не менять своим привычкам. В этот раз в Instagram знаменитости появилось фото, продолжающее тренд этого сезона — на нем актриса запечатлена с раздвинутыми ногами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На фотографии знаменитость предстала перед поклонниками в образе, так называемой деловой женщины. На снимке Эмили одета в белую блузку и черные шорты с завышенной талией. Однако не это привлекло внимание пользователей, а то, что модель сидит с раздвинутыми ногами, а между ног держит сумочку от мирового бренда. Фанаты оценили снимок знаменитости и оставили много восхищенных комментариев, в которых написали, что Ратаковски замечательная, сексуальная и привлекательная молодая особа.
До этого с раздвинутыми ногами фотографировалась Леди Гага. Она опубликовала снимок, на котором стояла в аналогичной позе. В момент съемки на исполнительнице были только высокие разрисованные сапоги на шпильке и черный пиджак, который был приспущен на плече.
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Ранее появилось фото Эмили Ратаковски с обнаженной грудью, прикрытой руками в бриллиантах. Это изображение стало первым «обнаженным» снимком актрисы после свадьбы.
Известная своими откровенными снимками модель Эмили Ратаковски решила не менять своим привычкам. В этот раз в Instagram знаменитости появилось фото, продолжающее тренд этого сезона — на нем актриса запечатлена с раздвинутыми ногами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На фотографии знаменитость предстала перед поклонниками в образе, так называемой деловой женщины. На снимке Эмили одета в белую блузку и черные шорты с завышенной талией. Однако не это привлекло внимание пользователей, а то, что модель сидит с раздвинутыми ногами, а между ног держит сумочку от мирового бренда. Фанаты оценили снимок знаменитости и оставили много восхищенных комментариев, в которых написали, что Ратаковски замечательная, сексуальная и привлекательная молодая особа.
До этого с раздвинутыми ногами фотографировалась Леди Гага. Она опубликовала снимок, на котором стояла в аналогичной позе. В момент съемки на исполнительнице были только высокие разрисованные сапоги на шпильке и черный пиджак, который был приспущен на плече.
Читайте также: Модель показала неестественную фигуру после пластических операций
Ранее появилось фото Эмили Ратаковски с обнаженной грудью, прикрытой руками в бриллиантах. Это изображение стало первым «обнаженным» снимком актрисы после свадьбы.
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