Раздел: Культура
Виталий Козловский показал, как выглядел в детстве
Певец сам на себя не похож.
6 марта украинский певец Виталий Козловский праздновал 33-летие. В честь дня рождения артист решил поделиться с поклонниками детским фото, на котором ему всего 6 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на ivona.bigmir.net.
Подписал фото Виталий Козловский так:
"В 10 лет мне казалось, что в 20 я уже буду очень взрослым. В 20 я думал, что 30 – это уже зрелость и почти наступающая старость. Что я думаю сейчас по поводу 40!!! В свои наступившие 33?!? А я перестал думать о таких глупостях. Ведь со временем мне стало предельно ясно, что количество прожитых лет – это всего лишь цифры. А углубляясь в количество, мы себя ограничиваем, как минимум в свободе. Каждый новый год моей жизни даёт мне новое, нужное, неизвестное прежде. Я не боюсь возраста. Я ценю и уважаю его. Ведь это мой багаж, моя история, мои ошибки, мои поражения, мои победы! И каждый год - это новый старт! Вот так #моигодамоебогатство #мля #деньВАРЕНЬЯ"
Читайте также: Виталий Козловский показал, каким был в детстве
Отметим, Виталий Козловский считает, что совершенно не похож на себя в детстве.
6 марта украинский певец Виталий Козловский праздновал 33-летие. В честь дня рождения артист решил поделиться с поклонниками детским фото, на котором ему всего 6 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на ivona.bigmir.net.
Подписал фото Виталий Козловский так:
"В 10 лет мне казалось, что в 20 я уже буду очень взрослым. В 20 я думал, что 30 – это уже зрелость и почти наступающая старость. Что я думаю сейчас по поводу 40!!! В свои наступившие 33?!? А я перестал думать о таких глупостях. Ведь со временем мне стало предельно ясно, что количество прожитых лет – это всего лишь цифры. А углубляясь в количество, мы себя ограничиваем, как минимум в свободе. Каждый новый год моей жизни даёт мне новое, нужное, неизвестное прежде. Я не боюсь возраста. Я ценю и уважаю его. Ведь это мой багаж, моя история, мои ошибки, мои поражения, мои победы! И каждый год - это новый старт! Вот так #моигодамоебогатство #мля #деньВАРЕНЬЯ"
Читайте также: Виталий Козловский показал, каким был в детстве
Отметим, Виталий Козловский считает, что совершенно не похож на себя в детстве.
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