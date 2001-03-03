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Раздел: Культура  
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Виталий Козловский показал, как выглядел в детстве

Виталий Козловский показал, как выглядел в детстве Певец сам на себя не похож.

6 марта украинский певец Виталий Козловский праздновал 33-летие. В честь дня рождения артист решил поделиться с поклонниками детским фото, на котором ему всего 6 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на ivona.bigmir.net.

Подписал фото Виталий Козловский так:

"В 10 лет мне казалось, что в 20 я уже буду очень взрослым. В 20 я думал, что 30 – это уже зрелость и почти наступающая старость. Что я думаю сейчас по поводу 40!!! В свои наступившие 33?!? А я перестал думать о таких глупостях. Ведь со временем мне стало предельно ясно, что количество прожитых лет – это всего лишь цифры. А углубляясь в количество, мы себя ограничиваем, как минимум в свободе. Каждый новый год моей жизни даёт мне новое, нужное, неизвестное прежде. Я не боюсь возраста. Я ценю и уважаю его. Ведь это мой багаж, моя история, мои ошибки, мои поражения, мои победы! И каждый год - это новый старт! Вот так #моигодамоебогатство #мля #деньВАРЕНЬЯ"

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Отметим, Виталий Козловский считает, что совершенно не похож на себя в детстве.

Виталий Козловский показал, как выглядел в детстве
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 Теги: Виталий Козловский, детство

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Сегодня, 16:11 » Автор: Анна Мартынова
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