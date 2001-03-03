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Раздел: Культура  
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Тина Кароль приоткрыла занавес личной жизни

Тина Кароль приоткрыла занавес личной жизни Певица использовала странную метафору о пассажирах в её лодке.

В Праздник весны состоялась премьера музыкального фильма о тренере Голоса страны и популярной украинской певице Тине Кароль15 образов Тины Кароль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1+1.

В ленте "Интонации Тины Кароль" певица поделилась неизвестными подробностями из жизни. Например, прокомментировала отношения с мужчинами:

"Мое одиночество - мое вдохновение. Счастья не бывает много. Ты счастлив в профессии, но несчастен в любви. Иногда это можно объединить. Сейчас это так. Я не драматизирую. Сейчас расскажу вам стихотворение", - прокомментировала Тина Кароль.

"Моя лодочка плывет, случайных пассажиров переправляя. Счастье так и не нашла."

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"Это говорит о том, что в мою лодку иногда садятся пассажиры", - добавила певица.
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 Теги: Тина Кароль, личная жизнь

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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