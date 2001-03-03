Раздел: Культура
Тина Кароль приоткрыла занавес личной жизни
Певица использовала странную метафору о пассажирах в её лодке.
В Праздник весны состоялась премьера музыкального фильма о тренере Голоса страны и популярной украинской певице Тине Кароль15 образов Тины Кароль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1+1.
В ленте "Интонации Тины Кароль" певица поделилась неизвестными подробностями из жизни. Например, прокомментировала отношения с мужчинами:
"Мое одиночество - мое вдохновение. Счастья не бывает много. Ты счастлив в профессии, но несчастен в любви. Иногда это можно объединить. Сейчас это так. Я не драматизирую. Сейчас расскажу вам стихотворение", - прокомментировала Тина Кароль.
"Моя лодочка плывет, случайных пассажиров переправляя. Счастье так и не нашла."
Читайте также: MONATIK рассказал, как он поздравляет женщин с 8 марта
"Это говорит о том, что в мою лодку иногда садятся пассажиры", - добавила певица.
В Праздник весны состоялась премьера музыкального фильма о тренере Голоса страны и популярной украинской певице Тине Кароль15 образов Тины Кароль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1+1.
В ленте "Интонации Тины Кароль" певица поделилась неизвестными подробностями из жизни. Например, прокомментировала отношения с мужчинами:
"Мое одиночество - мое вдохновение. Счастья не бывает много. Ты счастлив в профессии, но несчастен в любви. Иногда это можно объединить. Сейчас это так. Я не драматизирую. Сейчас расскажу вам стихотворение", - прокомментировала Тина Кароль.
"Моя лодочка плывет, случайных пассажиров переправляя. Счастье так и не нашла."
Читайте также: MONATIK рассказал, как он поздравляет женщин с 8 марта
"Это говорит о том, что в мою лодку иногда садятся пассажиры", - добавила певица.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1190
0
Оставьте свой комментарий