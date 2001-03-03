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Раздел: Культура  
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Стало известно, с кем может встречаться Эмма Уотсон

Стало известно, с кем может встречаться Эмма Уотсон Актрису начали часто замечать в компании с мужчиной.

Западные СМИ уже не в первый раз утверждают, что 27-летняя Эмма Уотсон и 29-летний актер сериала «Хор» Корд Оверстрит встречаются, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.

Не так давно пару видели вместе в одном из клубов Лос-Анджелеса, а сейчас заметили их буквально в двух шагах друг от друга на афтепати "Оскара", когда они выходили с вечеринки.

Однако официальных подтверждений этой информации нет. Сама Эмма скрывает от общественности свою личную жизнь.

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О том, что Уотсон состоит в отношениях с предпринимателем Уильямом Найтом, СМИ узнали лишь через 9 месяцев после того, как они начали встречаться.


Стало известно, с кем может встречаться Эмма Уотсон
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 Теги: Эмма Уотсон, личная жизнь

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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