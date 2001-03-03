Раздел: Культура
Стало известно, с кем может встречаться Эмма Уотсон
Актрису начали часто замечать в компании с мужчиной.
Западные СМИ уже не в первый раз утверждают, что 27-летняя Эмма Уотсон и 29-летний актер сериала «Хор» Корд Оверстрит встречаются, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.
Не так давно пару видели вместе в одном из клубов Лос-Анджелеса, а сейчас заметили их буквально в двух шагах друг от друга на афтепати "Оскара", когда они выходили с вечеринки.
Однако официальных подтверждений этой информации нет. Сама Эмма скрывает от общественности свою личную жизнь.
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О том, что Уотсон состоит в отношениях с предпринимателем Уильямом Найтом, СМИ узнали лишь через 9 месяцев после того, как они начали встречаться.
Западные СМИ уже не в первый раз утверждают, что 27-летняя Эмма Уотсон и 29-летний актер сериала «Хор» Корд Оверстрит встречаются, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.
Не так давно пару видели вместе в одном из клубов Лос-Анджелеса, а сейчас заметили их буквально в двух шагах друг от друга на афтепати "Оскара", когда они выходили с вечеринки.
Однако официальных подтверждений этой информации нет. Сама Эмма скрывает от общественности свою личную жизнь.
Читайте также: Тина Кароль приоткрыла занавес личной жизни
О том, что Уотсон состоит в отношениях с предпринимателем Уильямом Найтом, СМИ узнали лишь через 9 месяцев после того, как они начали встречаться.
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