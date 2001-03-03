Раздел: Культура
Тина Кароль поразила откровениями о личной жизни
Муж Тины Кароль и отец ее ребенка Евгений Огир ушел из жизни 28 апреля 2013 года.
Популярная украинская певица и тренер восьмого сезона вокального шоу "Голос страны" Тина Кароль призналась, что влюблена и хочет второго ребенка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Безусловно, я еще раз хочу стать мамой. Есть ли у меня любимый мужчина? Есть ли у меня мужчина моей мечты? Я увлечена", – произнесла Кароль, добавив: "Я чувствую, что будут перемены. Я к ним готовлюсь. Они будут обязательно".
Тина Кароль рассказала, какие отношения она считает идеальными.
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"Любовь – это когда ты умеешь ставить свое эго на второй план. Идеальные отношения – когда двое людей умеют делать обмен самопожертвованиями. Тогда это родные души навсегда", - отметила певица.
Популярная украинская певица и тренер восьмого сезона вокального шоу "Голос страны" Тина Кароль призналась, что влюблена и хочет второго ребенка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Безусловно, я еще раз хочу стать мамой. Есть ли у меня любимый мужчина? Есть ли у меня мужчина моей мечты? Я увлечена", – произнесла Кароль, добавив: "Я чувствую, что будут перемены. Я к ним готовлюсь. Они будут обязательно".
Тина Кароль рассказала, какие отношения она считает идеальными.
Читайте также: Тина Кароль поразила публику роскошным нарядом
"Любовь – это когда ты умеешь ставить свое эго на второй план. Идеальные отношения – когда двое людей умеют делать обмен самопожертвованиями. Тогда это родные души навсегда", - отметила певица.
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