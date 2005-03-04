» » Мэрайя Кэри порадовала поклонников новыми фотографиями
Раздел: Культура  
0

Мэрайя Кэри порадовала поклонников новыми фотографиями

Мэрайя Кэри порадовала поклонников новыми фотографиями Фотосессию провели для американского журнала V Magazine.

В последние годы Мэрайя Кэри все реже снимается в фотосессиях для глянца. С чем именно связана такая тенденция сказать сложно. Однако порой певица все же соглашается на съемки и уж тогда делает все, чтобы результат превзошел все ожидания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Это получилось у нее и сотрудников журнала V Magazine, на обложке нового выпуска которого и появилась поп-дива в восхитительных амплуа.

На личной странице Мэрайи в Instagram появилось несколько фото, на которых она позирует в двух образах: в наряде из белых перьев, а также в сексуальном боди и колготах в сетку.

Читайте также: Джон Траволта снимется в роли одержимого фаната

Если в первом случае она символизирует нежность и женственность, то во втором - дерзкую сексуальность. Какой образ больше по душе вам?

Мэрайя Кэри порадовала поклонников новыми фотографиями
Мэрайя Кэри порадовала поклонников новыми фотографиями
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Мэрайя Кэри, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     662
     0

Похожие новости по теме

Мэрайя Кэри снялась в откровенной фотосессии Мэрайя Кэри снялась в откровенной фотосессии

Певица похудела и решилась на пикантную фото-съемку.

Мэрайя Кэри позировала обнаженной для модного глянца Мэрайя Кэри позировала обнаженной для модного глянца

Лишние килограммы не помешали певице принять участие в смелой фотосессии.

Мэрайя Кэри показала, как отпраздновала День влюбленных Мэрайя Кэри показала, как отпраздновала День влюбленных

Бойфренд популярной певицы устроил ей романтический вечер при свечах.

Мэрайя Кэри удивила поклонников нелепым нарядом Мэрайя Кэри удивила поклонников нелепым нарядом

Поклонники раскритиковали новое платье Мэрайи Кэри.

Мэрайя Кэри обескуражила поклонников откровенным нарядом Мэрайя Кэри обескуражила поклонников откровенным нарядом

Певица продемонстрировала поклонникам свои роскошные формы.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх