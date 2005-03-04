Раздел: Культура
Мэрайя Кэри порадовала поклонников новыми фотографиями
Фотосессию провели для американского журнала V Magazine.
В последние годы Мэрайя Кэри все реже снимается в фотосессиях для глянца. С чем именно связана такая тенденция сказать сложно. Однако порой певица все же соглашается на съемки и уж тогда делает все, чтобы результат превзошел все ожидания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Это получилось у нее и сотрудников журнала V Magazine, на обложке нового выпуска которого и появилась поп-дива в восхитительных амплуа.
На личной странице Мэрайи в Instagram появилось несколько фото, на которых она позирует в двух образах: в наряде из белых перьев, а также в сексуальном боди и колготах в сетку.
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Если в первом случае она символизирует нежность и женственность, то во втором - дерзкую сексуальность. Какой образ больше по душе вам?
В последние годы Мэрайя Кэри все реже снимается в фотосессиях для глянца. С чем именно связана такая тенденция сказать сложно. Однако порой певица все же соглашается на съемки и уж тогда делает все, чтобы результат превзошел все ожидания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Это получилось у нее и сотрудников журнала V Magazine, на обложке нового выпуска которого и появилась поп-дива в восхитительных амплуа.
На личной странице Мэрайи в Instagram появилось несколько фото, на которых она позирует в двух образах: в наряде из белых перьев, а также в сексуальном боди и колготах в сетку.
Читайте также: Джон Траволта снимется в роли одержимого фаната
Если в первом случае она символизирует нежность и женственность, то во втором - дерзкую сексуальность. Какой образ больше по душе вам?
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