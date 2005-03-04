Раздел: Культура
Известная певица трогательно поздравила маму с днем рождения
Виктория Бекхэм мило поздравила маму и дочь с Международным женским днем.
Известная певица и дизайнер Виктория Бекхэм на странице в Instagram поздравила маму с днем рождения, добавив архивные фото.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, звезда выросла в британском графстве Хартфордшир. Мама Виктории Бекхэм Жаклин Адамс воспитывала троих детей, в то время как ее муж Энтони работал инженером-электронщиком. Звезда заявляла, что не хотела бы стать похожей на ее мать, однако все чаще выставляет теплые отношения напоказ.
Так, Виктория Бекхэм мило поздравила маму и дочь с Международным женским днем, написав, что "училась всего от лучшей". В день рождения Жаклин Адамс певица опубликовала трогательное сообщение с архивными фото. На фотографиях мама Виктории Бекхэм держит ее на руках. Знаменитости нет и года.
Читайте также: Вера Брежнева трогательно поздравила мужа с днем рождения
С днем рождения, мама! Мы все любим тебя очень сильно!– трогательно подписала фото Виктория Бекхэм.
Известная певица и дизайнер Виктория Бекхэм на странице в Instagram поздравила маму с днем рождения, добавив архивные фото.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, звезда выросла в британском графстве Хартфордшир. Мама Виктории Бекхэм Жаклин Адамс воспитывала троих детей, в то время как ее муж Энтони работал инженером-электронщиком. Звезда заявляла, что не хотела бы стать похожей на ее мать, однако все чаще выставляет теплые отношения напоказ.
Так, Виктория Бекхэм мило поздравила маму и дочь с Международным женским днем, написав, что "училась всего от лучшей". В день рождения Жаклин Адамс певица опубликовала трогательное сообщение с архивными фото. На фотографиях мама Виктории Бекхэм держит ее на руках. Знаменитости нет и года.
Читайте также: Вера Брежнева трогательно поздравила мужа с днем рождения
С днем рождения, мама! Мы все любим тебя очень сильно!– трогательно подписала фото Виктория Бекхэм.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
850
0
Оставьте свой комментарий