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Раздел: Культура  
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Известная певица трогательно поздравила маму с днем рождения

Известная певица трогательно поздравила маму с днем рожденияВиктория Бекхэм мило поздравила маму и дочь с Международным женским днем.

Известная певица и дизайнер Виктория Бекхэм на странице в Instagram поздравила маму с днем рождения, добавив архивные фото.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как известно, звезда выросла в британском графстве Хартфордшир. Мама Виктории Бекхэм Жаклин Адамс воспитывала троих детей, в то время как ее муж Энтони работал инженером-электронщиком. Звезда заявляла, что не хотела бы стать похожей на ее мать, однако все чаще выставляет теплые отношения напоказ.

Так, Виктория Бекхэм мило поздравила маму и дочь с Международным женским днем, написав, что "училась всего от лучшей". В день рождения Жаклин Адамс певица опубликовала трогательное сообщение с архивными фото. На фотографиях мама Виктории Бекхэм держит ее на руках. Знаменитости нет и года.

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С днем ​​рождения, мама! Мы все любим тебя очень сильно!– трогательно подписала фото Виктория Бекхэм.

Известная певица трогательно поздравила маму с днем рождения


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 Теги: певица, Виктория Бекхэм

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Сегодня, 18:18 » Автор: Едгар Букмирза
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