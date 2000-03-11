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57-летний Хью Грант снова стал отцом

57-летний Хью Грант снова стал отцом Это уже пятый ребёнок голливудского актёра.

Хью Грант принимает поздравления: оказывается, еще на прошлой неделе Анна Эберштейн, гражданская жена актера, подарила ему пятого ребенка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

Сам Хью радостными новостями делиться с публикой не стал, а сам факт прибавления в семействе рассекретила Элизабет Херли, которая когда-то давно встречалась с актером и, несмотря на разрыв, сохранила с ним теплые дружеские отношения.

В эфире телепередачи Watch What Happens Live Элизабет в шутливой форме поделилась радостными новостями о прибавлении в семействе актера:

«На прошлой неделе он в пятый раз стал отцом. И это после 50 лет! Он – замечательный отец. Дети превратили его из исключительно несчастного человека в умеренно несчастного».

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Напомним, Хью Гранту уже 57 лет, а его возлюбленной – 35; более чем 20-летняя разница в возрасте влюбленных нисколько не смущает, хотя и связывать себя официальными узами брака они не торопятся. Впервые Хью и Анна стали родителями в 2012 году, второй ребенок появился у них в 2015. Также у Гранта есть двое детей от предыдущих отношений.
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 Теги: Хью Грант, ребёнок

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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