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Раздел: Культура  
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Дита фон Тиз продемонстрировала фигуру на новых откровенных снимках

Дита фон Тиз продемонстрировала фигуру на новых откровенных снимках Звезда опубликовала фото в Инстаграм.

Американская модель и танцовщица в стиле бурлеск Дита фон Тиз опубликовала на странице в Instagram фото в роскошном белье. 45-летняя модель не стесняется показывать обнаженное тело, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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На этот раз королева бурлеска поделилась снимком и видео, на которых она позирует в роскошном темно-коричневом белье с кружевами. Соблазнительный образ звезда дополнила прозрачным халатом.

Дита фон Тиз продемонстрировала фигуру на новых откровенных снимках

Дита фон Тиз продемонстрировала фигуру на новых откровенных снимках

Дита фон Тиз продемонстрировала фигуру на новых откровенных снимках
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 Теги: Дита фон Тиз, фигура

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Сегодня, 09:43 » Автор: Татьяна Шедько
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