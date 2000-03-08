Раздел: Культура
Дита фон Тиз продемонстрировала фигуру на новых откровенных снимках
Звезда опубликовала фото в Инстаграм.
Американская модель и танцовщица в стиле бурлеск Дита фон Тиз опубликовала на странице в Instagram фото в роскошном белье. 45-летняя модель не стесняется показывать обнаженное тело, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
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На этот раз королева бурлеска поделилась снимком и видео, на которых она позирует в роскошном темно-коричневом белье с кружевами. Соблазнительный образ звезда дополнила прозрачным халатом.
Американская модель и танцовщица в стиле бурлеск Дита фон Тиз опубликовала на странице в Instagram фото в роскошном белье. 45-летняя модель не стесняется показывать обнаженное тело, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Читайте также: Эшли Грэм появилась на публике в элегантном платье
На этот раз королева бурлеска поделилась снимком и видео, на которых она позирует в роскошном темно-коричневом белье с кружевами. Соблазнительный образ звезда дополнила прозрачным халатом.
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