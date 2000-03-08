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Раздел: Культура  
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Николай Тищенко с молодой женой порадовали поклонников новым пляжным снимком

Николай Тищенко с молодой женой порадовали поклонников новым пляжным снимкомСупруга бизнесмена опубликовала фото в своем Инстаграме.

Молодая жена ресторатора Николая Тищенко, журналистка Алла Барановская, поделилась потрясающим кадром с мужем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На нем пара сидит на песке в окружении пальм и зеленой растительности, нежно прижимаясь друг к другу. На девушке надет стильный купальник геометрической расцветки с завышенными плавками и серебристый браслет на ноге, придающий образу пикантности и оригинальности.

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В описании к фото Алла написала краткую фразу, посвященную любимому: "Всегда с тобой! Всегда за тебя".

Николай Тищенко с молодой женой порадовали поклонников новым пляжным снимком
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 Теги: Николай Тищенко, отдых

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Сегодня, 15:43 » Автор: Татьяна Шедько
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