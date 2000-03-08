Раздел: Культура
Николай Тищенко с молодой женой порадовали поклонников новым пляжным снимком
Супруга бизнесмена опубликовала фото в своем Инстаграме.
Молодая жена ресторатора Николая Тищенко, журналистка Алла Барановская, поделилась потрясающим кадром с мужем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На нем пара сидит на песке в окружении пальм и зеленой растительности, нежно прижимаясь друг к другу. На девушке надет стильный купальник геометрической расцветки с завышенными плавками и серебристый браслет на ноге, придающий образу пикантности и оригинальности.
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В описании к фото Алла написала краткую фразу, посвященную любимому: "Всегда с тобой! Всегда за тебя".
Молодая жена ресторатора Николая Тищенко, журналистка Алла Барановская, поделилась потрясающим кадром с мужем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На нем пара сидит на песке в окружении пальм и зеленой растительности, нежно прижимаясь друг к другу. На девушке надет стильный купальник геометрической расцветки с завышенными плавками и серебристый браслет на ноге, придающий образу пикантности и оригинальности.
Читайте также: Кайли Дженнер похвасталась фигурой в откровенном наряде
В описании к фото Алла написала краткую фразу, посвященную любимому: "Всегда с тобой! Всегда за тебя".
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