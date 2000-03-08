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Ольга Фреймут показала, как выглядит ее мама
Алла Михайловна родила будущую ведущую в 18 лет.
На прошлой неделе известная телеведущая Ольга Фреймут представила новое собственное издательство, а также его первое детище - детскую книгу, которую написала сама звезда, - "Летучая мышь Жак", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
На презентацию книги пришло немало гостей, в том числе и семья звезды и во время происшествия особое внимание Ольга уделила своей матери.
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"Если моя мама спит на бигуди, это означает, что завтра у меня очень важный день, - пошутила ведущая, сделав комплимент Алле Михайловне. - Видите, какая у меня хорошая мама, она родила меня в 18 лет, потому что очень любила моего отца ", - говорит Ольга.
На прошлой неделе известная телеведущая Ольга Фреймут представила новое собственное издательство, а также его первое детище - детскую книгу, которую написала сама звезда, - "Летучая мышь Жак", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
На презентацию книги пришло немало гостей, в том числе и семья звезды и во время происшествия особое внимание Ольга уделила своей матери.
Читайте также: Лобода впервые подтвердила слухи о своей беременности
"Если моя мама спит на бигуди, это означает, что завтра у меня очень важный день, - пошутила ведущая, сделав комплимент Алле Михайловне. - Видите, какая у меня хорошая мама, она родила меня в 18 лет, потому что очень любила моего отца ", - говорит Ольга.
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