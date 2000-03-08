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Раздел: Культура  
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Ольга Фреймут показала, как выглядит ее мама

Ольга Фреймут показала, как выглядит ее мама Алла Михайловна родила будущую ведущую в 18 лет.

На прошлой неделе известная телеведущая Ольга Фреймут представила новое собственное издательство, а также его первое детище - детскую книгу, которую написала сама звезда, - "Летучая мышь Жак", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

На презентацию книги пришло немало гостей, в том числе и семья звезды и во время происшествия особое внимание Ольга уделила своей матери.

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"Если моя мама спит на бигуди, это означает, что завтра у меня очень важный день, - пошутила ведущая, сделав комплимент Алле Михайловне. - Видите, какая у меня хорошая мама, она родила меня в 18 лет, потому что очень любила моего отца ", - говорит Ольга.

Ольга Фреймут показала, как выглядит ее мама
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 Теги: Ольга Фреймут, мама

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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