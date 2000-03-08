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Раздел: Культура  
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Хайди Клум продемонстрировала фигуру в облегающих джинсах

Хайди Клум продемонстрировала фигуру в облегающих джинсах Модель опубликовала новый снимок на своей странице в соцсети.

Немецкая топ-модель поделилась новым ярким фото в своем микроблоге. На опубликованном снимке женщина позирует на фоне двух зеркал, создающих несколько проекций позирующей на камеру модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Сама же Хайди стоит в светлой джинсовой рубашке и облегающих джинсах в тон. На ноги она обула серебристые туфли-лодочки на каблуке и добавила образу яркую изюминку в виде клатча яркого лимонного цвета.

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Поклонники оценили публикацию на высоком уровне и не переставали в комментариях восхищаться красотой своего кумира.

Хайди Клум продемонстрировала фигуру в облегающих джинсах
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 Теги: Хайди Клум, фото

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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