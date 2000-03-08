Раздел: Культура
Хайди Клум продемонстрировала фигуру в облегающих джинсах
Модель опубликовала новый снимок на своей странице в соцсети.
Немецкая топ-модель поделилась новым ярким фото в своем микроблоге. На опубликованном снимке женщина позирует на фоне двух зеркал, создающих несколько проекций позирующей на камеру модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Сама же Хайди стоит в светлой джинсовой рубашке и облегающих джинсах в тон. На ноги она обула серебристые туфли-лодочки на каблуке и добавила образу яркую изюминку в виде клатча яркого лимонного цвета.
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Поклонники оценили публикацию на высоком уровне и не переставали в комментариях восхищаться красотой своего кумира.
Немецкая топ-модель поделилась новым ярким фото в своем микроблоге. На опубликованном снимке женщина позирует на фоне двух зеркал, создающих несколько проекций позирующей на камеру модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Сама же Хайди стоит в светлой джинсовой рубашке и облегающих джинсах в тон. На ноги она обула серебристые туфли-лодочки на каблуке и добавила образу яркую изюминку в виде клатча яркого лимонного цвета.
Читайте также: Ольга Фреймут показала, как выглядит ее мама
Поклонники оценили публикацию на высоком уровне и не переставали в комментариях восхищаться красотой своего кумира.
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