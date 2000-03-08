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Стали известны новые подробности скандала с Хизер Локлир
Актриса избила своего бойфренда и ударила сотрудника полиции.
В конце февраля 56-летняя звезда сериала "Мелроуз Плэйс" Хизер Локлир была арестована полицейскими Калифорнии за избиение своего бойфренда Криса Хейссера и нападение на представителей закона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
С тех пор прошло две недели, в сети появились подробности инцидента. И, как уверяет Локлир, она спасала свою жизнь, поэтому и применила физическую силу.
В документах по делу Хизер, подготовленных старшим заместителем шерифа округа Вентура Кейт Холл, говорится, что избранник знаменитости во время их ссоры пытался ее задушить.
Локлир заявила, что ее жизнь была под угрозой. Она боялась, что он убьет ее. По словам Локлир, бойфренд душил ее довольно длительное время, она практически потеряла сознание.
При этом сам Хейссер (впервые актриса встречалась с ним в средней школе, а в прошлом году он вновь вернулся в ее жизнь) опровергает все слова Локлир: "Я ее не трогал".
"Полицейские, приехавшие по вызову, видели, что у Хейссера идет кровь из носа, а на груди проступили следы от ударов. Хейссер сказал тогда, что Локлир напала на него в спальне, он пытался защищаться. Она била его кулаками и кусала. Это безумство, по словам Хейссера, длилось около 20-30 минут", — написала в своем отчете Холл, где отметила, что "воинственный настрой Локлир не пропал даже после приезда полицейских".
Локлир набросилась на полицейских, стремясь выставить их из дома. Но после неудачной попытки попыталась закрыться в спальне, однако шериф успел подставить ногу в дверной проем, чтобы помешать ей. Тогда она ударила шерифа ногой по голени и прокричала: "Убирайся из моего дома!".
Спустя какое-то время полицейским все-таки удалось арестовать актрису, хотя она и продолжала сопротивляться.
"Ты заслуживаешь того, чтобы твои дети умерли! И когда это случится, вспомни обо мне", — кричала, как пишет в докладе Холл, знаменитость шерифу, заключившему ее в наручники.
Сообщается, что в тот вечер Локлир обещала "пристрелить полицейских", что подтолкнуло шерифа выписать ордер на обыск ее дома с целью обнаружения огнестрельного оружия. Во вторник прошел обыск, но оружия обнаружено не было.
На днях источник из окружения актрисы заявил, что причина ее неадекватного поведения в запрещенных препаратах, на которые Хизер вновь подсела. В прошлом году СМИ уже сообщали, что Локлир повторно лечится от последствий злоупотребления психоактивными веществами.
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"Все надеются, что она поправится и ей станет лучше. Очевидно, что зависимость у нее очень сильная. Семья и друзья желают ей только самого хорошего, но никто из них не сможет ей помочь, если она сама не захочет этого. Надеюсь, что в ближайшее время она обратится за помощью к специалистам", — рассказал он.
В конце февраля 56-летняя звезда сериала "Мелроуз Плэйс" Хизер Локлир была арестована полицейскими Калифорнии за избиение своего бойфренда Криса Хейссера и нападение на представителей закона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
С тех пор прошло две недели, в сети появились подробности инцидента. И, как уверяет Локлир, она спасала свою жизнь, поэтому и применила физическую силу.
В документах по делу Хизер, подготовленных старшим заместителем шерифа округа Вентура Кейт Холл, говорится, что избранник знаменитости во время их ссоры пытался ее задушить.
Локлир заявила, что ее жизнь была под угрозой. Она боялась, что он убьет ее. По словам Локлир, бойфренд душил ее довольно длительное время, она практически потеряла сознание.
При этом сам Хейссер (впервые актриса встречалась с ним в средней школе, а в прошлом году он вновь вернулся в ее жизнь) опровергает все слова Локлир: "Я ее не трогал".
"Полицейские, приехавшие по вызову, видели, что у Хейссера идет кровь из носа, а на груди проступили следы от ударов. Хейссер сказал тогда, что Локлир напала на него в спальне, он пытался защищаться. Она била его кулаками и кусала. Это безумство, по словам Хейссера, длилось около 20-30 минут", — написала в своем отчете Холл, где отметила, что "воинственный настрой Локлир не пропал даже после приезда полицейских".
Локлир набросилась на полицейских, стремясь выставить их из дома. Но после неудачной попытки попыталась закрыться в спальне, однако шериф успел подставить ногу в дверной проем, чтобы помешать ей. Тогда она ударила шерифа ногой по голени и прокричала: "Убирайся из моего дома!".
Спустя какое-то время полицейским все-таки удалось арестовать актрису, хотя она и продолжала сопротивляться.
"Ты заслуживаешь того, чтобы твои дети умерли! И когда это случится, вспомни обо мне", — кричала, как пишет в докладе Холл, знаменитость шерифу, заключившему ее в наручники.
Сообщается, что в тот вечер Локлир обещала "пристрелить полицейских", что подтолкнуло шерифа выписать ордер на обыск ее дома с целью обнаружения огнестрельного оружия. Во вторник прошел обыск, но оружия обнаружено не было.
На днях источник из окружения актрисы заявил, что причина ее неадекватного поведения в запрещенных препаратах, на которые Хизер вновь подсела. В прошлом году СМИ уже сообщали, что Локлир повторно лечится от последствий злоупотребления психоактивными веществами.
Читайте также: Рассел Кроу продает вещи, напоминающие ему о жене
"Все надеются, что она поправится и ей станет лучше. Очевидно, что зависимость у нее очень сильная. Семья и друзья желают ей только самого хорошего, но никто из них не сможет ей помочь, если она сама не захочет этого. Надеюсь, что в ближайшее время она обратится за помощью к специалистам", — рассказал он.
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