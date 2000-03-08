Потап проговорился о своей второй половинке

Со слов певца можно предположить, что он находится в отношениях.



Потап с завидной регулярностью публикует фото и видео со своим сыном, но информацию о второй половинке всячески скрывает. В Сети неоднократно появлялись слухи о его романе с Настей Каменских, но официальных подтверждений нет, сообщает



Артист даже не отвечает на многочисленные вопросы, есть ли у него девушка.



Но недавно Руслан Сеничкин в рамках программы “Сніданок з 1+1“ немного разговорил Потапа. Ведущий спросил, что он готовит для своей любимой на завтрак. Потап начал активно отвечать, но потом осекся:



"Любимой утром ничего не готовлю, я люблю, когда мне готовят... любимые... любимая..."



Читайте также: Ани Лорак поделилась редким снимком



Видимо, Потап продолжает скрывать личную жизнь и в ближайшее время делиться подробностями не планирует. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Потап с завидной регулярностью публикует фото и видео со своим сыном, но информацию о второй половинке всячески скрывает. В Сети неоднократно появлялись слухи о его романе с Настей Каменских, но официальных подтверждений нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News Артист даже не отвечает на многочисленные вопросы, есть ли у него девушка.Но недавно Руслан Сеничкин в рамках программы “Сніданок з 1+1“ немного разговорил Потапа. Ведущий спросил, что он готовит для своей любимой на завтрак. Потап начал активно отвечать, но потом осекся:"Любимой утром ничего не готовлю, я люблю, когда мне готовят... любимые... любимая..."Видимо, Потап продолжает скрывать личную жизнь и в ближайшее время делиться подробностями не планирует.



