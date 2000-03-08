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Раздел: Культура  
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Потап проговорился о своей второй половинке

Потап проговорился о своей второй половинке Со слов певца можно предположить, что он находится в отношениях.

Потап с завидной регулярностью публикует фото и видео со своим сыном, но информацию о второй половинке всячески скрывает. В Сети неоднократно появлялись слухи о его романе с Настей Каменских, но официальных подтверждений нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.

Артист даже не отвечает на многочисленные вопросы, есть ли у него девушка.

Но недавно Руслан Сеничкин в рамках программы “Сніданок з 1+1“ немного разговорил Потапа. Ведущий спросил, что он готовит для своей любимой на завтрак. Потап начал активно отвечать, но потом осекся:

"Любимой утром ничего не готовлю, я люблю, когда мне готовят... любимые... любимая..."

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Видимо, Потап продолжает скрывать личную жизнь и в ближайшее время делиться подробностями не планирует.
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 Теги: Потап, личная жизнь

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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