Раздел: Культура
Потап проговорился о своей второй половинке
Со слов певца можно предположить, что он находится в отношениях.
Потап с завидной регулярностью публикует фото и видео со своим сыном, но информацию о второй половинке всячески скрывает. В Сети неоднократно появлялись слухи о его романе с Настей Каменских, но официальных подтверждений нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.
Артист даже не отвечает на многочисленные вопросы, есть ли у него девушка.
Но недавно Руслан Сеничкин в рамках программы “Сніданок з 1+1“ немного разговорил Потапа. Ведущий спросил, что он готовит для своей любимой на завтрак. Потап начал активно отвечать, но потом осекся:
"Любимой утром ничего не готовлю, я люблю, когда мне готовят... любимые... любимая..."
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Видимо, Потап продолжает скрывать личную жизнь и в ближайшее время делиться подробностями не планирует.
Потап с завидной регулярностью публикует фото и видео со своим сыном, но информацию о второй половинке всячески скрывает. В Сети неоднократно появлялись слухи о его романе с Настей Каменских, но официальных подтверждений нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.
Артист даже не отвечает на многочисленные вопросы, есть ли у него девушка.
Но недавно Руслан Сеничкин в рамках программы “Сніданок з 1+1“ немного разговорил Потапа. Ведущий спросил, что он готовит для своей любимой на завтрак. Потап начал активно отвечать, но потом осекся:
"Любимой утром ничего не готовлю, я люблю, когда мне готовят... любимые... любимая..."
Читайте также: Ани Лорак поделилась редким снимком
Видимо, Потап продолжает скрывать личную жизнь и в ближайшее время делиться подробностями не планирует.
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