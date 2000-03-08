Раздел: Культура
Ким Кардашян похвалилась аппетитными формами
Новое фото звезды американского реалити--шоу произвело фурор в Инстаграме.
Многодетная Ким Кардашян выложила в соцсеть свежее фото, на котором она запечатлена в облегающем топе с длинным рукавом и трусах.
Ни для кого не секрет, что звезда популярного реалити-шоу полностью переделала свою фигуру при помощи пластических операций и вживления под кожу в некоторых частях тела имплантатов.
Теперь у Ким самые аппетитные формы, которые привлекают массу внимания со стороны инстаграм-публики.
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К слову, новое фото Ким Кардашян оценили почти 2 миллиона ее фолловеров и это всего за одну ночь, то есть количество лайков, скорее всего, будет еще увеличиваться, ведь у нее аж 109 млн подписчиков, желающих постоянно купать ее в комплиментах.
Многодетная Ким Кардашян выложила в соцсеть свежее фото, на котором она запечатлена в облегающем топе с длинным рукавом и трусах.
Ни для кого не секрет, что звезда популярного реалити-шоу полностью переделала свою фигуру при помощи пластических операций и вживления под кожу в некоторых частях тела имплантатов.
Теперь у Ким самые аппетитные формы, которые привлекают массу внимания со стороны инстаграм-публики.
Читайте также: Марк Хэмилл похвастался звездой на Аллее Славы
К слову, новое фото Ким Кардашян оценили почти 2 миллиона ее фолловеров и это всего за одну ночь, то есть количество лайков, скорее всего, будет еще увеличиваться, ведь у нее аж 109 млн подписчиков, желающих постоянно купать ее в комплиментах.
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