Ким Кардашян похвалилась аппетитными формами

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Многодетная Ким Кардашян выложила в соцсеть свежее фото, на котором она запечатлена в облегающем топе с длинным рукавом и трусах.Ни для кого не секрет, что звезда популярного реалити-шоу полностью переделала свою фигуру при помощи пластических операций и вживления под кожу в некоторых частях тела имплантатов.Теперь у Ким самые аппетитные формы, которые привлекают массу внимания со стороны инстаграм-публики.К слову, новое фото Ким Кардашян оценили почти 2 миллиона ее фолловеров и это всего за одну ночь, то есть количество лайков, скорее всего, будет еще увеличиваться, ведь у нее аж 109 млн подписчиков, желающих постоянно купать ее в комплиментах.