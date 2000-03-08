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Раздел: Культура  
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Олег Табаков скончался в московской больнице

Олег Табаков скончался в московской больнице82-летний советский актер и режиссер умер после продолжительной болезни.

Еще в ноябре прошлого года Олег Табаков был срочно госпитализирован в одну из больниц Москвы. Его диагнозы и самочувствие менялись постоянно. Сегодня стало известно, что он покинул этот мир.

В пресс-службе театра "Табакерка" рассказали о том, что Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в больнице.

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Последние месяцы жизни Олег Табаков провел в стенах московской клиники, находясь в тяжелом состоянии. Периодически его самочувствие улучшалось, но лишь на короткое время. Сегодня, 12 марта, стало известно о его кончине.
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 Теги: Олег Табаков, умер

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Сегодня, 16:28 » Автор: Валерия Янобекова
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