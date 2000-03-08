Олег Табаков скончался в московской больнице

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Еще в ноябре прошлого года Олег Табаков был срочно госпитализирован в одну из больниц Москвы. Его диагнозы и самочувствие менялись постоянно. Сегодня стало известно, что он покинул этот мир.В пресс-службе театра "Табакерка" рассказали о том, что Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в больнице.Последние месяцы жизни Олег Табаков провел в стенах московской клиники, находясь в тяжелом состоянии. Периодически его самочувствие улучшалось, но лишь на короткое время. Сегодня, 12 марта, стало известно о его кончине.