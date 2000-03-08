Руслана Лыжичко похвасталась фигурой в купальнике

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На своей страничке в Фейсбуке 44-летняя Руслана Лыжичко похвасталась снимками из недавней фотосессии, которая проходила на улице.На всех фото певица запечатлена в черном купальнике и с распущенными волосами.Подписала Руслана свои фото так: "Ці фото я назвала "Весна на снігу" і присвячую їх особливому натхненню, яке не можливо не відчути. У Володимира Івасюка була моя улюблена пісня "Зірки на снігу", і там є такі слова "я твоє крило, ти моє крило, щастя більшого не треба...тільки ми торкнемось неба...". Мені пощастило під Києвом зробити ці кадри та побачити весну на снігу з парою прекрасних лебедів.".А следующую партию фото певица дополнила таким комментарием: "Весна на снігу... Моя фотосесія тривала досить довго. Але я не встигла замерзнути, бо мене зцілювали промені сонця і подих весни, що скоро забере холод зими назавжди...Танцюючи на снігу я думала, що це востаннє я відчуваю його морозну свіжість. І розтане він скоро, і стане чистою водою...".От комплиментов Руслане не отбиться еще долго, так как публика в восторге.