Раздел: Культура
Украинка стала лицом известного бренда
Бобровская раньше снималась для бренда Glossier.
Украинка Настя Бобровская, которая сейчас живет и работает в Нью-Йорке, снялась в новой рекламной кампании одного из самых популярных современных косметических брендов Milk Makeup.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Кампания посвящена выходу нового продукта – Holographic Face Gloss, который можно использовать и как тени для век, и как хайлайтер, и как блеск для губ.
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Этот продукты создает голографический эффект с лиловым оттенком.
Украинка Настя Бобровская, которая сейчас живет и работает в Нью-Йорке, снялась в новой рекламной кампании одного из самых популярных современных косметических брендов Milk Makeup.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Кампания посвящена выходу нового продукта – Holographic Face Gloss, который можно использовать и как тени для век, и как хайлайтер, и как блеск для губ.
Читайте также: Тина Кароль стала лицом косметического бренда
Этот продукты создает голографический эффект с лиловым оттенком.
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