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Раздел: Культура  
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Украинка стала лицом известного бренда

Украинка стала лицом известного брендаБобровская раньше снималась для бренда Glossier.

Украинка Настя Бобровская, которая сейчас живет и работает в Нью-Йорке, снялась в новой рекламной кампании одного из самых популярных современных косметических брендов Milk Makeup.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Кампания посвящена выходу нового продукта – Holographic Face Gloss, который можно использовать и как тени для век, и как хайлайтер, и как блеск для губ.

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Этот продукты создает голографический эффект с лиловым оттенком.



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 Теги: бренд, Бобровская, Glossier

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Сегодня, 19:25 » Автор: Едгар Букмирза
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