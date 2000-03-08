Раздел: Культура
Хлое Кардашьян громко заявила о половой принадлежности своего ребенка
Звезда закатила вечернику в честь будущего ребенка.
Звезда реалити-шоу Хлое Кардашян решила рассекретить пол своего будущего ребенка. В связи с этим она закатила масштабную вечеринку по случаю грядущего пополнения в своем семействе. Мероприятие она организовала вместе со своим бойфрендом Тристаном Томпсоном. На праздник были приглашены ближайшие родственники и друзья пары.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Ресторан был украшен розовыми шариками, цветами, огнями и прочими элементами декора. Все это свидетельствовало о том, что у Злое родится девочка.
Среди гостей праздника были: Ким Кардашян, Кортни Кардашян, будущая бабушка Крис Дженнер, baby shower мать Крис Дженнер и бабушка сестер Кардашян-Дженнер Мэри Джо Хоутон. Пришедшие щедро поздравляли будущих родителей и активно фотографировались.
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Напомним, ранее беременная Хлое Кардашян заявила, что после родов планирует съесть свою плаценту. Таким образом младшая сестра Ким решила сохранить свою молодость.
Звезда реалити-шоу Хлое Кардашян решила рассекретить пол своего будущего ребенка. В связи с этим она закатила масштабную вечеринку по случаю грядущего пополнения в своем семействе. Мероприятие она организовала вместе со своим бойфрендом Тристаном Томпсоном. На праздник были приглашены ближайшие родственники и друзья пары.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Ресторан был украшен розовыми шариками, цветами, огнями и прочими элементами декора. Все это свидетельствовало о том, что у Злое родится девочка.
Среди гостей праздника были: Ким Кардашян, Кортни Кардашян, будущая бабушка Крис Дженнер, baby shower мать Крис Дженнер и бабушка сестер Кардашян-Дженнер Мэри Джо Хоутон. Пришедшие щедро поздравляли будущих родителей и активно фотографировались.
Читайте также: Хлое Кардашьян затмила сестру откровенным нарядом
Напомним, ранее беременная Хлое Кардашян заявила, что после родов планирует съесть свою плаценту. Таким образом младшая сестра Ким решила сохранить свою молодость.
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