Медики раскрыли причину смерти Табакова

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Табакова отключили от аппаратов Олегу Табакову, который длительное время находится в больнице, стало лучше. Медики отключили артиста от аппарата искусственной вентиляции легких.

Табаков никого не узнает Олег Табаков находится в сознании, но почти никого не узнает.

Стало известно, когда Олега Табакова выпишут из больницы Народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олега Табакова выпишут из больницы не раньше чем через месяц.

Медики надеются на выздоровление Табакова Народный артист СССР Олег Табаков по-прежнему находится в тяжелом состоянии, однако видна положительная динамика.