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Раздел: Культура  
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Медики раскрыли причину смерти Табакова

Медики раскрыли причину смерти ТабаковаКак сообщал врач больницы, актер умер очень спокойно.

Сердце российского актера и режиссера Олега Табакова не справилось с воспалительным процессом в организме. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

"Могу только одно сказать – он ушел, не мучаясь", – сообщил главный врач Первой градской больницы Москвы, где умер Табаков, Алексей Свет.

82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной которого были зубные импланты.

Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло.

В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".

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24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.

1 января 2018 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.
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 Теги: Табаков, смерть, больница

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Сегодня, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
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