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Раздел: Культура  
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Pink поделилась фотографией в интересном образе

Pink поделилась фотографией в интересном образе Американская певица надела стильный деловой костюм.

Популярная американская певица Пинк выложила в сеть новый снимок в достаточно стильном костюме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

На фотографии знаменитость позирует на фоне серых стен в брючном костюме, который состоит из светлой рубашки, жилетки и галстука, накинутого сверху удлиненного пиджака в тон и широких брюк-клеш, сделанных в едином стиле с верхом.

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При этом фривольная походка Пинк на фото, спрятанные в карманы руки и взгляд в пол создали необходимую непринужденность и легкость снимку.

Pink поделилась фотографией в интересном образе
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 Теги: Pink, костюм

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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