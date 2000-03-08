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Раздел: Культура  
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Юлия Санина показала фото на подиуме

Юлия Санина показала фото на подиуме Популярная певица посетила показ украинского дизайнера.

Солистка украинской рок-группы захватила гостей модного показа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.

Юлия Санина на своей странице в популярном микроблоге опубликовала несколько снимком со светского мероприятия. Девушка побывала на показе Кати Сильченко, украинского дизайнера.

Поклонники отметили, что образ Юлии очень впечатляет, особенно выразительными на фото получились глаза.

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«Мой самый короткий UFW ever», - подписала она публикацию. Фанаты в очередной раз оценили неплохой стиль Саниной.

Юлия Санина показала фото на подиуме
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 Теги: Юлия Санина, фото

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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