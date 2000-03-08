Раздел: Культура
Юлия Санина показала фото на подиуме
Популярная певица посетила показ украинского дизайнера.
Солистка украинской рок-группы захватила гостей модного показа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.
Юлия Санина на своей странице в популярном микроблоге опубликовала несколько снимком со светского мероприятия. Девушка побывала на показе Кати Сильченко, украинского дизайнера.
Поклонники отметили, что образ Юлии очень впечатляет, особенно выразительными на фото получились глаза.
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«Мой самый короткий UFW ever», - подписала она публикацию. Фанаты в очередной раз оценили неплохой стиль Саниной.
Солистка украинской рок-группы захватила гостей модного показа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.
Юлия Санина на своей странице в популярном микроблоге опубликовала несколько снимком со светского мероприятия. Девушка побывала на показе Кати Сильченко, украинского дизайнера.
Поклонники отметили, что образ Юлии очень впечатляет, особенно выразительными на фото получились глаза.
Читайте также: Pink поделилась фотографией в интересном образе
«Мой самый короткий UFW ever», - подписала она публикацию. Фанаты в очередной раз оценили неплохой стиль Саниной.
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