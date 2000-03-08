» » Камерон Диаз собирается завершить актерскую карьеру
Раздел: Культура  
0

Камерон Диаз собирается завершить актерскую карьеру

Камерон Диаз собирается завершить актерскую карьеру Актриса также планирует усыновить ребёнка.

Камерон Диаз планирует покинуть карьеру киноактрисы Голливудская актриса Камерон Диаз намерена уйти из кино. Информацию об этом поведала в интервью ее подруга, актриса Сельма Блэр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ura-Inform.

Диаз поделилась со своей подругой о намерении завершить кинокарьеру во время недавней встречи. По словам Блэр, актриса хочет посвятить себя семье.

Как утверждает сама Сельма Блэр, об этом всем они говорили за ланчем и Камерон совсем не хочет ничего слушать о кино и планирует завершить свою карьеру.

Читайте также: Pink поделилась фотографией в интересном образе.

Известно, что в январе 2015 года Камерон Диаз вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Два года спустя пара объявила о намерении усыновить ребенка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Камерон Диаз, карьера

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     315
     0

Похожие новости по теме

Камерон Диаз боится, что не сможет иметь детей Камерон Диаз боится, что не сможет иметь детей

Камерон Диаз и Бенджи Мэдден уже более, чем полгода отдыхают вместе в свадебном путешествии.

Камерон Диаз устала от съемок и решила отдохнуть Камерон Диаз устала от съемок и решила отдохнуть

Камерон Диаз, очень популярная голливудская актриса, относительно недавно вышла замуж.

Камерон Диаз «поймали» без макияжа Камерон Диаз «поймали» без макияжа

Камерон Диаз, голливудская актриса и бывшая модель, в свои сорок два года выглядит очень неплохо.

42-летняя Камерон Диаз уже беременна – СМИ 42-летняя Камерон Диаз уже беременна – СМИ

Ранее звезда заявляла в интервью, что не готова становиться мамой.

Камерон Диаз в свои 42 года впервые вышла замуж Камерон Диаз в свои 42 года впервые вышла замуж

Церемония бракосочетания состоялась после захода солнца 5 января в особняке Камерон Диаз в Беверли-Хиллз.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх