Раздел: Культура
Камерон Диаз собирается завершить актерскую карьеру
Актриса также планирует усыновить ребёнка.
Камерон Диаз планирует покинуть карьеру киноактрисы Голливудская актриса Камерон Диаз намерена уйти из кино. Информацию об этом поведала в интервью ее подруга, актриса Сельма Блэр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ura-Inform.
Диаз поделилась со своей подругой о намерении завершить кинокарьеру во время недавней встречи. По словам Блэр, актриса хочет посвятить себя семье.
Как утверждает сама Сельма Блэр, об этом всем они говорили за ланчем и Камерон совсем не хочет ничего слушать о кино и планирует завершить свою карьеру.
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Известно, что в январе 2015 года Камерон Диаз вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Два года спустя пара объявила о намерении усыновить ребенка.
Камерон Диаз планирует покинуть карьеру киноактрисы Голливудская актриса Камерон Диаз намерена уйти из кино. Информацию об этом поведала в интервью ее подруга, актриса Сельма Блэр, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ura-Inform.
Диаз поделилась со своей подругой о намерении завершить кинокарьеру во время недавней встречи. По словам Блэр, актриса хочет посвятить себя семье.
Как утверждает сама Сельма Блэр, об этом всем они говорили за ланчем и Камерон совсем не хочет ничего слушать о кино и планирует завершить свою карьеру.
Читайте также: Pink поделилась фотографией в интересном образе.
Известно, что в январе 2015 года Камерон Диаз вышла замуж за гитариста и бэк-вокалиста группы Good Charlotte Бенджи Мэддена. Два года спустя пара объявила о намерении усыновить ребенка.
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