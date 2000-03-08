Раздел: Культура
Ушел из жизни легендарный модельер Живанши
Французскому дизайнеру модной одежды было 92 года.
Вслед за печальными известиями о смерти актера Олега Табакова, стало известно, что не стало еще одного талантливого человека, автора знаменитого черного платья Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" - французского модельера Юбера де Живанши, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Дизайнер умер 10 марта, но его семья сообщила печальное известие только сегодня. Юбера называли "последним французским классиком", и теперь его имя навсегда останется в истории моды.
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Среди поклонниц его творчества кроме Одри Хепберн также числились Жаклин Кеннеди-Онассис, Грейс Келли, Глория Гиннесс и герцогиня Виндзорская.
Вслед за печальными известиями о смерти актера Олега Табакова, стало известно, что не стало еще одного талантливого человека, автора знаменитого черного платья Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" - французского модельера Юбера де Живанши, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Дизайнер умер 10 марта, но его семья сообщила печальное известие только сегодня. Юбера называли "последним французским классиком", и теперь его имя навсегда останется в истории моды.
Читайте также: Юлия Санина показала фото на подиуме
Среди поклонниц его творчества кроме Одри Хепберн также числились Жаклин Кеннеди-Онассис, Грейс Келли, Глория Гиннесс и герцогиня Виндзорская.
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