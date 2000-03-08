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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли сделала неожиданное признание о воспитании детей

Анджелина Джоли сделала неожиданное признание о воспитании детей Актриса поделилась подробностями, которые удивили многих поклонников.

В своем последнем интервью 42-летняя актриса рассказала о том, что старается никогда не оставлять время на себя. По словам Анджелины Джоли, она даже ванну принимает в присутствии кого-то из детей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.

Голливудская звезда подчеркнула, что таким образом она не испытывает пустоту, хотя и расслабленной она тоже себя никогда не чувствует.

«Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне „расслабься“. Я из тех мам, кто всегда занят своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии одного из детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом», - рассказала актриса.

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Спорное заявление Джоли повергло в шок американскую общественность, которая тут же осудила методы воспитания Анджелины. Пользователи сети отметили, что таким образом актриса не выстраивает с детьми психологических границ, что явно плохо скажется на их взрослении.
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 Теги: Анджелина Джоли, дети

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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