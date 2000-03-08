Раздел: Культура
Анджелина Джоли сделала неожиданное признание о воспитании детей
Актриса поделилась подробностями, которые удивили многих поклонников.
В своем последнем интервью 42-летняя актриса рассказала о том, что старается никогда не оставлять время на себя. По словам Анджелины Джоли, она даже ванну принимает в присутствии кого-то из детей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.
Голливудская звезда подчеркнула, что таким образом она не испытывает пустоту, хотя и расслабленной она тоже себя никогда не чувствует.
«Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне „расслабься“. Я из тех мам, кто всегда занят своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии одного из детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом», - рассказала актриса.
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Спорное заявление Джоли повергло в шок американскую общественность, которая тут же осудила методы воспитания Анджелины. Пользователи сети отметили, что таким образом актриса не выстраивает с детьми психологических границ, что явно плохо скажется на их взрослении.
В своем последнем интервью 42-летняя актриса рассказала о том, что старается никогда не оставлять время на себя. По словам Анджелины Джоли, она даже ванну принимает в присутствии кого-то из детей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.
Голливудская звезда подчеркнула, что таким образом она не испытывает пустоту, хотя и расслабленной она тоже себя никогда не чувствует.
«Я действительно никогда не расслабляюсь, и меня сводит с ума, когда люди говорят мне „расслабься“. Я из тех мам, кто всегда занят своими детьми, я даже ванну принимаю в присутствии одного из детей. Мне хочется приучить их к эмпатии, и своим примером я показываю, как важно заботиться о других. И не быть эгоистом», - рассказала актриса.
Читайте также: Камерон Диаз собирается завершить актерскую карьеру
Спорное заявление Джоли повергло в шок американскую общественность, которая тут же осудила методы воспитания Анджелины. Пользователи сети отметили, что таким образом актриса не выстраивает с детьми психологических границ, что явно плохо скажется на их взрослении.
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