Раздел: Культура
Яна Соломко примерила новый купальник
Певица отлично проводит время с дочерью на отдыхе.
В Инстаграме Яна Соломко поделилась новой фотографией, на которой она запечатлена в бассейне вместе с дочерью Кирой. Яркий красный купальник подчеркнул отличную фигуру певицы.
Подписала Яна свое новое фото так: "Девочки, все ваши вопросы о моем похудении я не игнорирую! Обязательно отвечу вам!!! Очень постараюсь! Пока не понимаю как лучше это сделать... Мне даже неудобно рассказывать как мы с доцей занимаемся))".
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Подписчицы Яны Соломко одарили ее комплиментами и попросили рассказать, как ей удалось похудеть и теперь поддерживать фигуру в тонусе. Всего за ночь новое фото певицы в купальнике лайкнули почти 20 тысяч пользователей соцсети.
В Инстаграме Яна Соломко поделилась новой фотографией, на которой она запечатлена в бассейне вместе с дочерью Кирой. Яркий красный купальник подчеркнул отличную фигуру певицы.
Подписала Яна свое новое фото так: "Девочки, все ваши вопросы о моем похудении я не игнорирую! Обязательно отвечу вам!!! Очень постараюсь! Пока не понимаю как лучше это сделать... Мне даже неудобно рассказывать как мы с доцей занимаемся))".
Читайте также: Руслана Лыжичко похвасталась фигурой в купальнике
Подписчицы Яны Соломко одарили ее комплиментами и попросили рассказать, как ей удалось похудеть и теперь поддерживать фигуру в тонусе. Всего за ночь новое фото певицы в купальнике лайкнули почти 20 тысяч пользователей соцсети.
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