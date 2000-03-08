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Раздел: Культура  
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Яна Соломко примерила новый купальник

Яна Соломко примерила новый купальникПевица отлично проводит время с дочерью на отдыхе.

В Инстаграме Яна Соломко поделилась новой фотографией, на которой она запечатлена в бассейне вместе с дочерью Кирой. Яркий красный купальник подчеркнул отличную фигуру певицы.

Подписала Яна свое новое фото так: "Девочки, все ваши вопросы о моем похудении я не игнорирую! Обязательно отвечу вам!!! Очень постараюсь! Пока не понимаю как лучше это сделать... Мне даже неудобно рассказывать как мы с доцей занимаемся))".

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Подписчицы Яны Соломко одарили ее комплиментами и попросили рассказать, как ей удалось похудеть и теперь поддерживать фигуру в тонусе. Всего за ночь новое фото певицы в купальнике лайкнули почти 20 тысяч пользователей соцсети.

Яна Соломко примерила новый купальник
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 Теги: Яна Соломко, фигура

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Сегодня, 09:40 » Автор: Валерия Янобекова
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