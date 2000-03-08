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Раздел: Культура  
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Маша Фокина собралась под венец

Маша Фокина собралась под венецПевица похвасталась кольцом, которое подарил ей жених, предложивший выйти за него замуж.

Маша Фокина давно состоит в отношениях с Геннадием Шпилером, сейчас парочка живет во Флориде и регулярно радует подписчиков в социальной сети свежими фотографиями и видеороликами.

На этот раз Маша выложила в Инстаграм фото, на котором запечатлена ее рука крупным планом, а на безымянном пальце красуется кольцо с крупным камнем. Подписала певица этот снимок так: "Спасибо, мой любимый.. Что Ты ,даришь мне счастье! Я сказала ДА!".

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Фолловеры Маши не прекращают ее поздравлять с радостным событием в жизни и уже расспрашивают о дате грядущей свадьбы.

Маша Фокина собралась под венец
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 Теги: Маша Фокина, помолвка

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Сегодня, 11:06 » Автор: Валерия Янобекова
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