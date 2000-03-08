Маша Фокина собралась под венец

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Маша Фокина давно состоит в отношениях с Геннадием Шпилером, сейчас парочка живет во Флориде и регулярно радует подписчиков в социальной сети свежими фотографиями и видеороликами.На этот раз Маша выложила в Инстаграм фото, на котором запечатлена ее рука крупным планом, а на безымянном пальце красуется кольцо с крупным камнем. Подписала певица этот снимок так: "Спасибо, мой любимый.. Что Ты ,даришь мне счастье! Я сказала ДА!".Фолловеры Маши не прекращают ее поздравлять с радостным событием в жизни и уже расспрашивают о дате грядущей свадьбы.