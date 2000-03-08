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Раздел: Культура  
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Катя Бужинская выложила в Instagram нескромное фото

Катя Бужинская выложила в Instagram нескромное фотоПевица продемонстрировала аппетитные формы в красивом платье.

Катя Бужинская поделилась в социальной сети снимком из красивой фотосессии, на котором она запечатлена спиной к объективу камеры фотографа.

На певице было надето роскошное платье с высоким разрезом, выставляющим напоказ ее стройные ноги.

Подписала Катерина новое фото так: "Я розумію з нами (жінками) частенько буває тяжко, іноді й нестерпно, але як же приємно розуміти що твій чоловік - справжній чоловік, він не буде кричати, сперечатися, застосовувати силу, тому що насправді він знає, що можна обійняти, поцілувати , притиснути сильно, сильно, і не відпускати поки ти не щиросердою, не засмієшся, і стане раптом легко, зовсім легко обом ... навіть якщо кожен залишиться при своєму ...".

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Поклонники, как всегда, искупали артистку в комплиментах и отметили, что после рождения троих детей она выглядит безупречно.

Катя Бужинская выложила в Instagram нескромное фото
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 Теги: Катя Бужинская, красота

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Сегодня, 14:02 » Автор: Валерия Янобекова
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