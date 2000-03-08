» » Алан Бадоев похвастался ухоженными усами
Раздел: Культура  
0

Алан Бадоев похвастался ухоженными усами

Алан Бадоев похвастался ухоженными усамиУкраинский клипмейкер показал свое лицо крупным планом.

Алан Бадоев порадовал подписчиц в Инстаграме свежей фоткой, на которой продемонстрировал свои усы.

Подписал режиссер свой новый портрет так:

"Папе посвящается))))! Помню спросил у папы, как то ,собираясь в школу, почему бы ему не сбрить усы...
На что он абсолютно серьезно ответил:
- Меня перестанут бояться и догадаются ,что я добрый.

Каждый выбирает своё лицо сам, как маску война, любовника, друга... Вот только, папины усы меня никогда не пугали, в них всегда было и есть много добра ,а ещё они смешно щекотали лицо при поцелуях, которых в моем детстве было очень много.
Люблю.".

Читайте также: Юлия Санина показала фото на подиуме

В комментариях Алана искупали в комплиментах и отметили, что ухоженные усы ему очень идут.

Алан Бадоев похвастался ухоженными усами


Стиль, орфография и пунктуация Алана Бадоева сохранены.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Алан Бадоев, усы, комплименты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:57 » Автор: Валерия Янобекова
     859
     0

Похожие новости по теме

Алан Бадоев на радость поклонницам обнажил грудь Алан Бадоев на радость поклонницам обнажил грудь

Украинский клипмейкер очаровал подписчиц новой фотографией.

Алан Бадоев показал, как умеет соблазнять женщин Алан Бадоев показал, как умеет соблазнять женщин

Лучший украинский клипмейкер поделился новым снимком в Инстаграме, от которого подписчицы пришли в восторг.

Алан Бадоев показал, на кого похож его сын Алан Бадоев показал, на кого похож его сын

Очень редко подобными снимками делится лучший клипмейкер страны в своем микроблоге.

Алан Бадоев впервые показал своих родителей Алан Бадоев впервые показал своих родителей

Самый талантливый и популярный клипмейкер Украины отправился в гости к своим родителям.

Алан Бадоев похвастался фотографией подросших детей Алан Бадоев похвастался фотографией подросших детей

Украинский клипмейкер Алан Бадоев показал трогательные снимки своих детей Лолиты и Бориса.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх