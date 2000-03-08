Раздел: Культура
Настя Каменских примерила на себя роль вратаря
Непривычный образ певицы одобрили ее фанаты.
Настя Каменских продолжает интриговать публику перед премьерой своего нового клипа на песню "Дай мне" и выставлять в Инстаграм яркие кадры со съемок.
На этот раз Настя показала, как она примерила на себя роль вратаря в новой видео-работе. На фото Каменских запечатлена в белой футболке и красных спортивных штанах.
Певица выставила напоказ свой плоский животик и заодно развенчала слухи о том, что ждет ребенка.
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За час в Инстаграме новое фото Насти Каменских оценили 35 с лишним тысяч человек, а это говорит о всеобщем восторге.
Настя Каменских продолжает интриговать публику перед премьерой своего нового клипа на песню "Дай мне" и выставлять в Инстаграм яркие кадры со съемок.
На этот раз Настя показала, как она примерила на себя роль вратаря в новой видео-работе. На фото Каменских запечатлена в белой футболке и красных спортивных штанах.
Певица выставила напоказ свой плоский животик и заодно развенчала слухи о том, что ждет ребенка.
Читайте также: Ушел из жизни легендарный модельер Живанши
За час в Инстаграме новое фото Насти Каменских оценили 35 с лишним тысяч человек, а это говорит о всеобщем восторге.
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