Настя Каменских примерила на себя роль вратаря

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Настя Каменских продолжает интриговать публику перед премьерой своего нового клипа на песню "Дай мне" и выставлять в Инстаграм яркие кадры со съемок.На этот раз Настя показала, как она примерила на себя роль вратаря в новой видео-работе. На фото Каменских запечатлена в белой футболке и красных спортивных штанах.Певица выставила напоказ свой плоский животик и заодно развенчала слухи о том, что ждет ребенка.За час в Инстаграме новое фото Насти Каменских оценили 35 с лишним тысяч человек, а это говорит о всеобщем восторге.