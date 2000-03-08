Раздел: Культура
Виктория Бэкхем поразила общество пуританским макси
Звезда появилась в обществе в платье горчичного цвета.
Дизайнер после недавней травмы ноги уже позволяет себе носить обувь на высоких каблуках.
Викторию Бекхэм подловили папарацци на улицах Парижа. Дизайнер направлялась куда-то по своим делам. Выглядела она, как всегда, стильно. На ней было экстравагантное платье макси горчичного цвета, черные сапоги на высоком каблуке и солнцезащитные очки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Под рукой Викки несла небольшую оливковую сумочку, а в ее ушах были лаконичные зеленые серьги. Волосы Бекхэм собрала в элегантную прическу.
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Позже ее запечатлели на вокзале, на станции Гар дю Нор.
Напомним, недавно Виктория ходила на костылях и в специальном фиксирующем сапоге, так как травмировала ногу. Говорят, она неудачно упала, когда каталась на лыжах.
Дизайнер после недавней травмы ноги уже позволяет себе носить обувь на высоких каблуках.
Викторию Бекхэм подловили папарацци на улицах Парижа. Дизайнер направлялась куда-то по своим делам. Выглядела она, как всегда, стильно. На ней было экстравагантное платье макси горчичного цвета, черные сапоги на высоком каблуке и солнцезащитные очки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Под рукой Викки несла небольшую оливковую сумочку, а в ее ушах были лаконичные зеленые серьги. Волосы Бекхэм собрала в элегантную прическу.
Читайте также: Виктория Бэкхем порадовала поклонников свежей фотосессией
Позже ее запечатлели на вокзале, на станции Гар дю Нор.
Напомним, недавно Виктория ходила на костылях и в специальном фиксирующем сапоге, так как травмировала ногу. Говорят, она неудачно упала, когда каталась на лыжах.
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