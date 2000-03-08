Раздел: Культура
Группа O.Torvald установила новый национальный рекорд
Для съемок клипа музыкантов было использовано 121 светодиод.
Популярная украинская группа O.Torvald отличилась новым достижением: музыканты установили рекорд, который внесли в Национальный реестр рекордов Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Достижение зафиксировали 13 марта 2018 года, поскольку в этот день рок-группа презентовала музыкальный клип на песню "Ліхтарі" на самом большом медиа-фасаде Украины, размещенном на торговом центре Gulliver.
"Символично: самый большой экран — и еще большая любовь к фанатам", — заявил вокалист группы O.Torvald Женя Галич.
По словам музыкантов, "Ліхтарі" — это подарок поклонникам, который звезды сделали перед отъездом на турне по Европе.
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Песню "Ліхтарі" мы посвятили нашим фанатам. Идея возникновения сингла у меня зародилась на концерте. "Ліхтарі" — это "наши люди", которые на концертах включают фонарики на телефонах и подпевают хором с нами. Именно поэтому мы хотели подарить этот клип фанатам, сделать его доступным каждому,— рассказал Женя Галич.
Популярная украинская группа O.Torvald отличилась новым достижением: музыканты установили рекорд, который внесли в Национальный реестр рекордов Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Достижение зафиксировали 13 марта 2018 года, поскольку в этот день рок-группа презентовала музыкальный клип на песню "Ліхтарі" на самом большом медиа-фасаде Украины, размещенном на торговом центре Gulliver.
"Символично: самый большой экран — и еще большая любовь к фанатам", — заявил вокалист группы O.Torvald Женя Галич.
По словам музыкантов, "Ліхтарі" — это подарок поклонникам, который звезды сделали перед отъездом на турне по Европе.
Читайте также: В Харькове парашютисты установили новый национальный рекорд. Видео
Песню "Ліхтарі" мы посвятили нашим фанатам. Идея возникновения сингла у меня зародилась на концерте. "Ліхтарі" — это "наши люди", которые на концертах включают фонарики на телефонах и подпевают хором с нами. Именно поэтому мы хотели подарить этот клип фанатам, сделать его доступным каждому,— рассказал Женя Галич.
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