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Раздел: Культура  
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Группа O.Torvald установила новый национальный рекорд

Группа O.Torvald установила новый национальный рекордДля съемок клипа музыкантов было использовано 121 светодиод.


Популярная украинская группа O.Torvald отличилась новым достижением: музыканты установили рекорд, который внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Достижение зафиксировали 13 марта 2018 года, поскольку в этот день рок-группа презентовала музыкальный клип на песню "Ліхтарі" на самом большом медиа-фасаде Украины, размещенном на торговом центре Gulliver.

"Символично: самый большой экран — и еще большая любовь к фанатам", — заявил вокалист группы O.Torvald Женя Галич.

По словам музыкантов, "Ліхтарі" — это подарок поклонникам, который звезды сделали перед отъездом на турне по Европе.

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Песню "Ліхтарі" мы посвятили нашим фанатам. Идея возникновения сингла у меня зародилась на концерте. "Ліхтарі" — это "наши люди", которые на концертах включают фонарики на телефонах и подпевают хором с нами. Именно поэтому мы хотели подарить этот клип фанатам, сделать его доступным каждому,— рассказал Женя Галич.

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 Теги: светодиод, O.Torvald у, рекорд

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Сегодня, 22:18 » Автор: Едгар Букмирза
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