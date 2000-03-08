» » Риз Уизерспун пришла на красную дорожку в шикарном платье
Раздел: Культура  
0

Риз Уизерспун пришла на красную дорожку в шикарном платье

Риз Уизерспун пришла на красную дорожку в шикарном платье Актриса презентовала фильм «Излом времени».

«Излом времени», новое семейное фэнтези с Риз Уизерспун, Крисом Пайном и Опрой, кинокритики буквально разгромили, и даже Опра не помогла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

На Rotten Tomatoes у фильма крайне низкий рейтинг (зрительский – 31%, критиков – 42%), а в прокате «Излом времени» не может отвоевать кассу у «Черной пантеры».

Читайте также: Анджелина Джоли сделала неожиданное признание о воспитании детей

Риз Уизерспун, тем временем, не теряет жизнерадостности – и с улыбкой пообщалась с прессой и зрителями на очередном показе.

Риз Уизерспун пришла на красную дорожку в шикарном платье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Риз Уизерспун, красная дорожка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     147
     0

Похожие новости по теме

Анджелина Джоли сделала неожиданное признание о воспитании детей Анджелина Джоли сделала неожиданное признание о воспитании детей

Актриса поделилась подробностями, которые удивили многих поклонников.

Риз Уизерспун порадовала фотосессией у бассейна Риз Уизерспун порадовала фотосессией у бассейна

Актриса выглядит потрясающе.

Риз Уизерспун показала 17-летнюю красавицу-дочь Риз Уизерспун показала 17-летнюю красавицу-дочь

Ава Филлипп выбрала изящное золотистое платье с цветочным принтом и туфли в тон.

Риз Уизерспун похвасталась стильной вышиванкой Риз Уизерспун похвасталась стильной вышиванкой

Голливудская звезда похвасталась украинским нарядом.

Риз Уизерспун поделилась милым фото 25-летней давности Риз Уизерспун поделилась милым фото 25-летней давности

Актриса за эти годы почти не изменилась.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх