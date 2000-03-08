Раздел: Культура
Риз Уизерспун пришла на красную дорожку в шикарном платье
Актриса презентовала фильм «Излом времени».
«Излом времени», новое семейное фэнтези с Риз Уизерспун, Крисом Пайном и Опрой, кинокритики буквально разгромили, и даже Опра не помогла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На Rotten Tomatoes у фильма крайне низкий рейтинг (зрительский – 31%, критиков – 42%), а в прокате «Излом времени» не может отвоевать кассу у «Черной пантеры».
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Риз Уизерспун, тем временем, не теряет жизнерадостности – и с улыбкой пообщалась с прессой и зрителями на очередном показе.
«Излом времени», новое семейное фэнтези с Риз Уизерспун, Крисом Пайном и Опрой, кинокритики буквально разгромили, и даже Опра не помогла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На Rotten Tomatoes у фильма крайне низкий рейтинг (зрительский – 31%, критиков – 42%), а в прокате «Излом времени» не может отвоевать кассу у «Черной пантеры».
Читайте также: Анджелина Джоли сделала неожиданное признание о воспитании детей
Риз Уизерспун, тем временем, не теряет жизнерадостности – и с улыбкой пообщалась с прессой и зрителями на очередном показе.
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