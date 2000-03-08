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Раздел: Культура  
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Ким Кардашян продемонстрировала фигуру на обложке журнала

Ким Кардашян продемонстрировала фигуру на обложке журнала Светская львица также поделилась некоторыми подробностями личной жизни.

Неожиданно сдержанной в одежде и откровенной на фото появилась Ким Кардашян, известная светская львица и трижды мама. Звезда появилась на обложке нового выпуска ELLE и дала интервью глянцу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

"Мой дом и мое сердце действительно наполнены. Я не думаю, что смогу справиться с огромным количеством детей. У меня не так много времени", - рассказывает 37-летняя Ким.

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"Я и Канье прекрасно дополняем друг друга. Он научил меня отстаивать свою позицию, а я помогла ему стать увереннее", - делится звезда.

Ким Кардашян продемонстрировала фигуру на обложке журнала
Ким Кардашян продемонстрировала фигуру на обложке журнала
Ким Кардашян продемонстрировала фигуру на обложке журнала
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 Теги: Ким Кардашян, журнал

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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