Раздел: Культура
Ким Кардашян продемонстрировала фигуру на обложке журнала
Светская львица также поделилась некоторыми подробностями личной жизни.
Неожиданно сдержанной в одежде и откровенной на фото появилась Ким Кардашян, известная светская львица и трижды мама. Звезда появилась на обложке нового выпуска ELLE и дала интервью глянцу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
"Мой дом и мое сердце действительно наполнены. Я не думаю, что смогу справиться с огромным количеством детей. У меня не так много времени", - рассказывает 37-летняя Ким.
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"Я и Канье прекрасно дополняем друг друга. Он научил меня отстаивать свою позицию, а я помогла ему стать увереннее", - делится звезда.
Неожиданно сдержанной в одежде и откровенной на фото появилась Ким Кардашян, известная светская львица и трижды мама. Звезда появилась на обложке нового выпуска ELLE и дала интервью глянцу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
"Мой дом и мое сердце действительно наполнены. Я не думаю, что смогу справиться с огромным количеством детей. У меня не так много времени", - рассказывает 37-летняя Ким.
Читайте также: Риз Уизерспун пришла на красную дорожку в шикарном платье
"Я и Канье прекрасно дополняем друг друга. Он научил меня отстаивать свою позицию, а я помогла ему стать увереннее", - делится звезда.
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