Раздел: Культура
Светлана Лобода отменила концерты на ближайшие полгода
Официальная причина - поездка в США для записи альбома.
Новость, которая появилась в сети, о беременности Светланы Лободы стала одной из топовых новостей. Сразу были споры: беременна или не беременна Лобода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
А после того, как лучший друг Светланы Лободы подтвердил новость о ее беременности, осталось узнать, кто отец. К слову, отцовство приписывают Тиллю Линдеманну, солисту группы Rammstein.
А сейчас, стало известно о том, что Светлана Лобода отменила все свои концерты более чем на 7 месяцев вперед - до конца октября. Официальные представители 35-летней артистки уверяют, что отмена связана с тем, что исполнительница уезжает в США записывать новый альбом.
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Отметим, что последний раз Светлана Лобода показалась на люди на мероприятии посвященном вручении музпремии "Жара". Стоит отметить, что даже не смотря на балахонистый наряд певицы, явно формы у нее округлились и выросли.
Новость, которая появилась в сети, о беременности Светланы Лободы стала одной из топовых новостей. Сразу были споры: беременна или не беременна Лобода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
А после того, как лучший друг Светланы Лободы подтвердил новость о ее беременности, осталось узнать, кто отец. К слову, отцовство приписывают Тиллю Линдеманну, солисту группы Rammstein.
А сейчас, стало известно о том, что Светлана Лобода отменила все свои концерты более чем на 7 месяцев вперед - до конца октября. Официальные представители 35-летней артистки уверяют, что отмена связана с тем, что исполнительница уезжает в США записывать новый альбом.
Читайте также: Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались после трех лет отношений
Отметим, что последний раз Светлана Лобода показалась на люди на мероприятии посвященном вручении музпремии "Жара". Стоит отметить, что даже не смотря на балахонистый наряд певицы, явно формы у нее округлились и выросли.
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