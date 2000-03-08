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Раздел: Культура  
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Светлана Лобода отменила концерты на ближайшие полгода

Светлана Лобода отменила концерты на ближайшие полгода Официальная причина - поездка в США для записи альбома.

Новость, которая появилась в сети, о беременности Светланы Лободы стала одной из топовых новостей. Сразу были споры: беременна или не беременна Лобода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

А после того, как лучший друг Светланы Лободы подтвердил новость о ее беременности, осталось узнать, кто отец. К слову, отцовство приписывают Тиллю Линдеманну, солисту группы Rammstein.

А сейчас, стало известно о том, что Светлана Лобода отменила все свои концерты более чем на 7 месяцев вперед - до конца октября. Официальные представители 35-летней артистки уверяют, что отмена связана с тем, что исполнительница уезжает в США записывать новый альбом.

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Отметим, что последний раз Светлана Лобода показалась на люди на мероприятии посвященном вручении музпремии "Жара". Стоит отметить, что даже не смотря на балахонистый наряд певицы, явно формы у нее округлились и выросли.
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 Теги: Лобода, концерты

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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