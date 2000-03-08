Раздел: Культура
Стильную Викторию Бекхэм заметили на улицах Парижа
Модельера сопровождали множество фотографов.
43-летняя Виктория Бекхэм сегодня прилетела в Париж, где у нее запланировано несколько важных мероприятий и встреч. Папарацци, конечно, звезду ждали и следовали за ней по всему ее маршруту, на что Виктория, привыкшая к толпе фотографов, не обращала ни малейшего внимания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
На публике Бекхэм, как и обычно, появилась в наряде собственного бренда: в этот раз на ней было длинное платье-рубашка песочного цвета, которое Виктория дополнила ботильонами на высоком каблуке. Сумочка болотного цвета, солнцезащитные очки, часы, крупные серьги, небрежная высокая прическа и минимум макияжа — вот составляющие образа Виктории.
К наряду модельера не придрался бы и самый строгий fashion-критик — все на своем месте. А ведь были времена, когда вкус Виктории Бекхэм (тогда еще Адамс) ставили под вопрос: будучи в группе Spice Girls, "перчинка" одевалась вызывающе и, как она сама признается, вульгарно ("мама не разрешила бы мне носить такое!").
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Тот сценический дерзкий стиль давно в прошлом, а вот карьера певицы к Виктории в этом году вернется: музыкальный коллектив объявил о своем воссоединении и теперь готовится к туру. Возможно, группа даже выступит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл!
43-летняя Виктория Бекхэм сегодня прилетела в Париж, где у нее запланировано несколько важных мероприятий и встреч. Папарацци, конечно, звезду ждали и следовали за ней по всему ее маршруту, на что Виктория, привыкшая к толпе фотографов, не обращала ни малейшего внимания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
На публике Бекхэм, как и обычно, появилась в наряде собственного бренда: в этот раз на ней было длинное платье-рубашка песочного цвета, которое Виктория дополнила ботильонами на высоком каблуке. Сумочка болотного цвета, солнцезащитные очки, часы, крупные серьги, небрежная высокая прическа и минимум макияжа — вот составляющие образа Виктории.
К наряду модельера не придрался бы и самый строгий fashion-критик — все на своем месте. А ведь были времена, когда вкус Виктории Бекхэм (тогда еще Адамс) ставили под вопрос: будучи в группе Spice Girls, "перчинка" одевалась вызывающе и, как она сама признается, вульгарно ("мама не разрешила бы мне носить такое!").
Читайте также: Зейн Малик и Джиджи Хадид расстались после трех лет отношений
Тот сценический дерзкий стиль давно в прошлом, а вот карьера певицы к Виктории в этом году вернется: музыкальный коллектив объявил о своем воссоединении и теперь готовится к туру. Возможно, группа даже выступит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл!
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