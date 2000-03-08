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Раздел: Культура  
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Мария Яремчук поделилась провокационным фото

Мария Яремчук поделилась провокационным фотоУкраинская певица удивила поклонников снимком с сигаретой.

На своей страничке в Инстаграме Мария Яремчук поделилась провокационным фото, на котором она запечатлена в берете, с дредами, в солнцезащитных очках и с сигаретой в зубах.

Подписала певица свое фото с сигаретой так:

"Ріки з очей поринають у спогад
Маю лиш здогад, для чого спектакль
Той розігрався навколо, готова
Всього позбутись і стати під град.
Смерть не по факту, але наступила
Смерть всього того що я берегла
Все що любила отримало крила
Зникло, лишило саму. як стріла
Стати потрібно, для свого польоту
Прямо щоб в ціль, щоб ні йоти убік.
Щоб ані ноти без правди й чесноти
Щоб не взялася на музиці цвіль.
Часом обвітрені приспіви чути
Все розфасовано в жанри життям.
Зняте затерте, аби нове взуте
Але тепер з почуттям.".

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Подписчики певицы отметили, что Мария очень красивая и милая, поэтому ей не очень идет образ "плохой девочки".

Стиль, орфография и пунктуация Марии Яремчук сохранены.

Мария Яремчук поделилась провокационным фото
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 Теги: Мария Яремчук, провокация

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Сегодня, 09:48 » Автор: Валерия Янобекова
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