Мария Яремчук поделилась провокационным фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На своей страничке в Инстаграме Мария Яремчук поделилась провокационным фото, на котором она запечатлена в берете, с дредами, в солнцезащитных очках и с сигаретой в зубах.Подписала певица свое фото с сигаретой так:"Ріки з очей поринають у спогадМаю лиш здогад, для чого спектакльТой розігрався навколо, готоваВсього позбутись і стати під град.Смерть не по факту, але наступилаСмерть всього того що я береглаВсе що любила отримало крилаЗникло, лишило саму. як стрілаСтати потрібно, для свого польотуПрямо щоб в ціль, щоб ні йоти убік.Щоб ані ноти без правди й чеснотиЩоб не взялася на музиці цвіль.Часом обвітрені приспіви чутиВсе розфасовано в жанри життям.Зняте затерте, аби нове взутеАле тепер з почуттям.".Подписчики певицы отметили, что Мария очень красивая и милая, поэтому ей не очень идет образ "плохой девочки".Стиль, орфография и пунктуация Марии Яремчук сохранены.