Раздел: Культура
Мария Яремчук поделилась провокационным фото
Украинская певица удивила поклонников снимком с сигаретой.
На своей страничке в Инстаграме Мария Яремчук поделилась провокационным фото, на котором она запечатлена в берете, с дредами, в солнцезащитных очках и с сигаретой в зубах.
Подписала певица свое фото с сигаретой так:
"Ріки з очей поринають у спогад
Маю лиш здогад, для чого спектакль
Той розігрався навколо, готова
Всього позбутись і стати під град.
Смерть не по факту, але наступила
Смерть всього того що я берегла
Все що любила отримало крила
Зникло, лишило саму. як стріла
Стати потрібно, для свого польоту
Прямо щоб в ціль, щоб ні йоти убік.
Щоб ані ноти без правди й чесноти
Щоб не взялася на музиці цвіль.
Часом обвітрені приспіви чути
Все розфасовано в жанри життям.
Зняте затерте, аби нове взуте
Але тепер з почуттям.".
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Подписчики певицы отметили, что Мария очень красивая и милая, поэтому ей не очень идет образ "плохой девочки".
Стиль, орфография и пунктуация Марии Яремчук сохранены.
На своей страничке в Инстаграме Мария Яремчук поделилась провокационным фото, на котором она запечатлена в берете, с дредами, в солнцезащитных очках и с сигаретой в зубах.
Подписала певица свое фото с сигаретой так:
"Ріки з очей поринають у спогад
Маю лиш здогад, для чого спектакль
Той розігрався навколо, готова
Всього позбутись і стати під град.
Смерть не по факту, але наступила
Смерть всього того що я берегла
Все що любила отримало крила
Зникло, лишило саму. як стріла
Стати потрібно, для свого польоту
Прямо щоб в ціль, щоб ні йоти убік.
Щоб ані ноти без правди й чесноти
Щоб не взялася на музиці цвіль.
Часом обвітрені приспіви чути
Все розфасовано в жанри життям.
Зняте затерте, аби нове взуте
Але тепер з почуттям.".
Читайте также: Санта Димопулос восхитила фото в ярком купальнике
Подписчики певицы отметили, что Мария очень красивая и милая, поэтому ей не очень идет образ "плохой девочки".
Стиль, орфография и пунктуация Марии Яремчук сохранены.
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